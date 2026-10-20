«Взрывоопасно»: Почему единый реестр топлива на АЗС должен быть закрытым
Единая база о наличии бензина на заправках поможет государству лучше регулировать и отслеживать ситуацию на российском топливном рынке, заявила НСН Анастасия Бунина.
Единая база о наличие топлива, которую готовится создать Минэнерго, должна быть закрытой для физических лиц и охраняться государствам, сказала в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
В России планируют создать единую базу данных о наличии топлива на заправках. Минэнерго разрабатывает механизм оцифровки информации, которую сейчас собирают в ручном режиме. Как пишут «Известия», для автоматизации процесса обсуждается возможность законодательно обязать владельцев АЗС и других участников отрасли передавать сведения о продажах топлива в Центральное диспетчерское управление ТЭК, подведомственное министерству. Некоторое время назад в РФ уже прозвучало предложение запустить аналогичный открытый реестр, доступный для водителей. По словам Анастасии Буниной, сейчас речь идет, скорее, о реестре, который нужен непосредственно власти для более эффективного регулирования на топливном рынке.
«Информация о наличии топлива должна быть ограничена теми лицами, кто в ней заинтересован. В первую очередь это поставщик, логист и производитель. Поэтому в данном случае, я считаю, что не очень нужно, чтобы такой реестр был доступен физическим лицам. Во-первых, с точки зрения обеспечения безопасности. Информация должна охраняться на государственном уровне, потому как это все-таки взрыво- и пожароопасно. И пока мы живем в режиме СВО, не дай бог, если эта информация утечет куда-то, куда она не должна утекать», - отметила эксперт.
Во-вторых, считает Бунина, в создании данного реестра главным является своевременность и полнота поставок топлива на АЗС, что обычный автолюбитель отрегулировать не сможет.
«Скорее всего, делается это для того, чтобы не повторить той ситуации, в которую практически каждый автолюбитель попал летом/в начале осени. Это госрегулирование своевременности и полноты поставок топлива для конечного потребителя, то есть АЗС. Для того чтобы это все обеспечить, нужна такая база, в которой в режиме реального времени будут видны проливы, где можно сделать статистику по их объемам и остаткам. Это больше статистически-аналитическая база данных», - считает Бунина.
По словам эксперта, она позволит и регулировать, и отслеживать. Что касается обычных автолюбителей, уверена Бунина, то им будет достаточно и существующих уже сервисов для мониторинга наличия топлива на заправке.
«Для физических лиц уже есть сервисы, которые помогают приехать на ту АЗС, на которой достоверно есть бензин. Поэтому я считаю, что для физлиц база, которую планируется создать, не должна быть доступна. Физлицу вполне достаточно информации, есть ли на каждой конкретной АЗС требуемый вид нефтепродукта», - добавила эксперт.
Ранее Анастасия Бунина рассказала НСН, почему независимым сетям заправок сложно достать бензин АИ-98 и АИ-100.
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