«Информация о наличии топлива должна быть ограничена теми лицами, кто в ней заинтересован. В первую очередь это поставщик, логист и производитель. Поэтому в данном случае, я считаю, что не очень нужно, чтобы такой реестр был доступен физическим лицам. Во-первых, с точки зрения обеспечения безопасности. Информация должна охраняться на государственном уровне, потому как это все-таки взрыво- и пожароопасно. И пока мы живем в режиме СВО, не дай бог, если эта информация утечет куда-то, куда она не должна утекать», - отметила эксперт.

Во-вторых, считает Бунина, в создании данного реестра главным является своевременность и полнота поставок топлива на АЗС, что обычный автолюбитель отрегулировать не сможет.

«Скорее всего, делается это для того, чтобы не повторить той ситуации, в которую практически каждый автолюбитель попал летом/в начале осени. Это госрегулирование своевременности и полноты поставок топлива для конечного потребителя, то есть АЗС. Для того чтобы это все обеспечить, нужна такая база, в которой в режиме реального времени будут видны проливы, где можно сделать статистику по их объемам и остаткам. Это больше статистически-аналитическая база данных», - считает Бунина.

По словам эксперта, она позволит и регулировать, и отслеживать. Что касается обычных автолюбителей, уверена Бунина, то им будет достаточно и существующих уже сервисов для мониторинга наличия топлива на заправке.

«Для физических лиц уже есть сервисы, которые помогают приехать на ту АЗС, на которой достоверно есть бензин. Поэтому я считаю, что для физлиц база, которую планируется создать, не должна быть доступна. Физлицу вполне достаточно информации, есть ли на каждой конкретной АЗС требуемый вид нефтепродукта», - добавила эксперт.

Ранее Анастасия Бунина рассказала НСН, почему независимым сетям заправок сложно достать бензин АИ-98 и АИ-100.

