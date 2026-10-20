Песков: РФ важен готовый на решение конфликта легитимный представитель Украины
России важно, чтобы переговоры по миру на Украине вел легитимный представитель Киева. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, назвавшего украинского лидера Владимира Зеленского «не тем человеком для переговоров».
«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения конфликта», - сказал Песков журналистам.
Ранее глава американского Госдепартамента Марко Рубио, что Трамп раздражен позицией Украины по урегулированию конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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