Песков: В Кремле надеются на скорую встречу Путина с Уиткоффом
Москва надеется, что в ближайшее время удастся организовать встречу президента РФ Владимира Путина с американским переговорщиком Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле высоко ценят посреднические усилия США. Также он отметил, что встречи Путина с американскими переговорщиками очень важны, всегда своевременны и содержательны.
«Мы надеемся... что господин Уиткофф, сможет проинформировать... о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем», — заключил представитель Кремля.
Ранее журналист Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что Уиткофф может приехать в РФ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Норвегии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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