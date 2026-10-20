Песков: В Кремле надеются на скорую встречу Путина с Уиткоффом

По его словам, в Кремле высоко ценят посреднические усилия США. Также он отметил, что встречи Путина с американскими переговорщиками очень важны, всегда своевременны и содержательны.

«Мы надеемся... что господин Уиткофф, сможет проинформировать... о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем», — заключил представитель Кремля.

Ранее журналист Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что Уиткофф может приехать в РФ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Норвегии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

