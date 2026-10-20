Рубио: Трамп раздражен позицией Киева по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп раздражен позицией Украины по урегулированию конфликта с Россией. Как пишет RT, об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
Он также указал, что отсутствие прогресса в переговорах и обвинения со стороны Киева вызывают у главы Белого дома злость и раздражения.
«Мы пытаемся сделать всё, что в наших силах, чтобы привести обе стороны к тому, что этот конфликт может закончиться путём переговоров», — подчеркнул Рубио.
По словам дипломата, в отношениях Вашингтона и Киева существует серьёзная напряжённость, что и стало причиной, по которой он созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее Трамп заявил журналистам, что США многое дали Украине, но ничего не получили взамен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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