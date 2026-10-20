Рубио: Трамп раздражен позицией Киева по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп раздражен позицией Украины по урегулированию конфликта с Россией. Как пишет RT, об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

СМИ: Белый дом сообщил о непричастности к ограничению работы Starlink на Украине

Он также указал, что отсутствие прогресса в переговорах и обвинения со стороны Киева вызывают у главы Белого дома злость и раздражения.

«Мы пытаемся сделать всё, что в наших силах, чтобы привести обе стороны к тому, что этот конфликт может закончиться путём переговоров», — подчеркнул Рубио.

По словам дипломата, в отношениях Вашингтона и Киева существует серьёзная напряжённость, что и стало причиной, по которой он созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп заявил журналистам, что США многое дали Украине, но ничего не получили взамен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры