Песков: Именно Россия должна обсуждать с США вопросы ядерного разоружения

Как пишет RT, он также указал, что, обсуждая данные темы, Москва и Вашингтон не смогут абстрагироваться от ядерных потенциалов стран Европы.

«В первую очередь Великобритании, Франции», - добавил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения сокращение ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

