Песков: Именно Россия должна обсуждать с США вопросы ядерного разоружения
Россия считает, что именно она должна обсуждать с США вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он также указал, что, обсуждая данные темы, Москва и Вашингтон не смогут абстрагироваться от ядерных потенциалов стран Европы.
«В первую очередь Великобритании, Франции», - добавил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения сокращение ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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