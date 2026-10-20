Песков: Именно Россия должна обсуждать с США вопросы ядерного разоружения

Россия считает, что именно она должна обсуждать с США вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как пишет RT, он также указал, что, обсуждая данные темы, Москва и Вашингтон не смогут абстрагироваться от ядерных потенциалов стран Европы.

«В первую очередь Великобритании, Франции», - добавил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения сокращение ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯдерная БезопасностьСШАРоссияДмитрий Песков

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