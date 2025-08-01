Американский президент Дональд Трамп не представляет себе стратегическую ситуацию на море, поэтому его угрозы выглядят неубедительно, рассказал НСН капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Дональд Трамп заявил вечером 1 августа 2025 года, что он распорядился направить две атомные подлодки в соответствующие регионы в связи с провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева. Эксперт усомнился, что новые угрозы несут какие-то проблемы для России.