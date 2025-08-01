Две - мало: Моряки посмеялись над угрозами Трампа подлодками
Для противолодочной обороны России ничего неожиданного со стороны США нет, заявил НСН Василий Дандыкин.
Американский президент Дональд Трамп не представляет себе стратегическую ситуацию на море, поэтому его угрозы выглядят неубедительно, рассказал НСН капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Дональд Трамп заявил вечером 1 августа 2025 года, что он распорядился направить две атомные подлодки в соответствующие регионы в связи с провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева. Эксперт усомнился, что новые угрозы несут какие-то проблемы для России.
«Это очередное типичное заявление Трампа, как и с его ультиматумами — он не понимает, о чем говорит. Это чисто политическое заявление с военным аспектом, может быть, это решение уже было давно принято в Пентагоне, а не им. Две подводные лодки ничего не решают. Еще со времен СССР мы знали, что необходимо минимум шесть субмарин, чтобы вскрыть противолодочную оборону противника. У нас готовы и надводные корабли, и подводные силы и средства, и морская авиация, — для нас не будет никаких неожиданностей. Противник может оказаться и в Арктике, и на Дальнем Востоке или в Средиземном море, где обычно размещает подобные суда. Они оснащены ракетами системы «Томагавк», торпедами, но и у нас боевое патрулирование проводится, и все движение мы видим, будь оно французское, английское, американское или даже японское», — подчеркнул Дандыкин.
Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов рассказал НСН, куда именно Трамп грозит направить атомные подлодки.
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