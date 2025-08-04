Трамп: Вашингтон ужесточит санкции против РФ, если не будет перемирия к 8 августа
4 августа 202506:02
Американские власти введут новые антироссийские санкции в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто к 8 августа, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
К этой дате истекает десятидневный ультиматум американского лидера. Так Трамп ответил на вопрос, что произойдет 8 августа, если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута.
Также, по словам главы государства, специальный посланник Стив Уиткофф посетит Москву за один-два дня до истечения срока ультиматума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru