Трамп: Вашингтон ужесточит санкции против РФ, если не будет перемирия к 8 августа

Американские власти введут новые антироссийские санкции в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто к 8 августа, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

СМИ: Если Россия проигнорирует требования Трампа, ничего не произойдет

К этой дате истекает десятидневный ультиматум американского лидера. Так Трамп ответил на вопрос, что произойдет 8 августа, если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута.

Также, по словам главы государства, специальный посланник Стив Уиткофф посетит Москву за один-два дня до истечения срока ультиматума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд ТрампСанкции Против России

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