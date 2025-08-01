Адмирал раскрыл, куда Трамп грозит направить атомные подлодки

Американцам нет нужды отправлять стратегические подводные лодки к берегам России, поскольку их дальность позволяет «стрелять из дома», но российские подлодки тоже несут свою службу, сказал в эфире НСН Владимир Комоедов.

Заявления президента США об отправке атомных подводных лодок «в соответствующие регионы» может касаться Баренцева моря и подходов к Камчатке, объяснил в интервью НСН экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в связи с «провокационными заявлениями Медведева» распорядился направить две атомных подлодки в определенные регионы, не конкретизировав, какие именно. Комоедов не считает это серьезной угрозой.

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«Неожиданного здесь ничего нет, даже внимания на это обращать не стоит. Наши подлодки несут боевую службу по плану. А то что Трамп усилил группировку атомных подводных лодок на подходах к нашей территории, – это железно в Баренцевом море и на подходах к Камчатке. Они постоянно несут боевую службу в Баренцевом море, в Белое море заходили тоже, на Средиземном море они есть. На Балтике их атомных подводных лодок нет, в Черном море - тоже нет, там дизельные подводные лодки. Но там есть и другие силы - Германия, англичане иногда заходили на боевую службу на Балтику. На Черном море им нет надобности нести боевую службу, тут могут только пошалить турки», - разъяснил Комоедов.

По его словам, американцам нет надобности размещать стратегические подводные лодки ближе к России.

«Стратегические подводные лодки американцев располагаются в районах Тихого океана, поближе к своей береговой территории, там есть специальные полигоны, и в Атлантике. Сюда подлодки со стратегическими ядерными ракетами они не направляют, потому что дальность позволяет стрелять "из дома"», - заключил собеседник НСН.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы Трампа в свой адрес и «столь нервную реакцию у столь грозного президента США», назвал это свидетельством того, что Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / ABACA
ТЕГИ:ПодлодкиДональд Трамп

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