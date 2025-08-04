СМИ: Индию ожидают многомиллиардные убытки при отказе от нефти РФ
Индия может понести многомиллиардные убытки, если откажется от российской нефти в ответ на угрозы Вашингтона, сообщает The Economic Times.
Таковы итоги доклада аналитического центра Kpler. По его данным, если предположить потерю скидки в 5 долларов США за баррель при объёме 1,8 млн баррелей в сутки, расходы Нью-Дели на импорт могут вырасти на 9–11 млрд долларов США в год.
В случае, если мировые цены продолжат расти из-за сокращения поставок российского сырья, расходы могут быть еще выше. В настоящее время доля потребляемой Индией нефти РФ составляет 32-40 процентов, что помогает снизить затраты на импорт энергоносителей и контролировать цены на топливо. Эксперты отмечают, что полная замена российского сырья сложна с точки зрения логистики и экономически невыгодна.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит приобретать нефть у России ради заключения торговой сделки с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru