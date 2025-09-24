«Бумажная» критика: Трамп отвернулся от России после встречи с Зеленским
Президент США показательно подержал Украину: указал, что в экономике РФ «все плохо» и даже допустил возвращение Киевом территорий, Зеленский же снова наслаждается «потеплением».
Президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
После общения с главой Украины Трамп опубликовал в своих соцсетях пост, в котором резко сменил тон в отношении России. Так, он обозначил и экономические трудности в РФ, и даже заявил, что «реальная военная держава» давно бы уже выиграла «войну», которую ведет Россия, «меньше, чем за неделю». Более того, Трамп упомянул, что Украина могла бы вернуться к своим «первоначальным границам».
Окончил он свое сообщение словами о том, что сейчас «настало время для действий Украины», несмотря на то, что и Украина, и Россия испытывают экономические трудности.
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВСТРЕЧЕ ООН
Отмечается, что переговоры американского и украинского лидеров продлились около часа и были довольно позитивны. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп выразил сомнения в том, что конфликт на Украине завершится в скором времени. При этом он подчеркнул, что Россия ведет боевые действия на Украине уже три года, однако все еще не победила, в связи с чем назвал ее «бумажным тигром».
Также была затронута и тема гарантий безопасности для Украины. Трамп уклонился от этого вопроса и отметил, что эта тема будет обсуждаться позднее. При этом глава США подчеркнул, что нельзя не учитывать военный потенциал российской армии.
При этом президент США по своей традиции обозначил некоторые сроки, говоря о России. Так, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он Путину, тот отметил, что сможет дать ответ «через месяц».
«Доверяю ли я всё ещё Путину? Дам ответ примерно через месяц», - отметил он.
Трамп вспомнил и Венгрию, заметив, что если он поговорит с премьер-министром страны Виктором Орбаном, то тот «прекратит покупать российскую нефть».
После встречи с Зеленским Трамп опубликовал пост в своей соцсети, где допустил, что Украина может восстановить первоначальные границы «с течением времени» и «финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО».
Также американский президент провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, на которой тоже сделал ряд заявлений.
Так, говоря о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, он упомянул, что его хороший контакт с ним, вопреки мнению Трампа, не имел «никакого значения» для урегулирования украинского конфликта. Также он еще раз повторил тезис о том, что Украина может вернуть себе свои территории, добавив: «Посмотрим, как это сработает».
Британская газета The Telegraph в свою очередь отмечает, что слова Трампа о границах Украины не стоит воспринимать буквально. По мнению автора статьи, своим высказыванием Трамп хотел передать инициативу по военной поддержке Киева в руки Европы и НАТО. Однако, как пишет газета, для Зеленского это не очень хорошая ситуация, так как Трамп прямо никак не упомянул намерение Вашингтона поддерживать Киев.
ЧТО СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ
Позднее Зеленский дал интервью телеканалу Fox News, в котором подчеркнул, что позиция Трампа по Украине изменилась, и теперь глава США видит, что «Украина не может обменяться территориями» с Россией. Также он позитивно прокомментировал пост Трампа, отметив, что тот «хочет поддерживать Украину до самого конца».
Также, по мнению Зеленского, Трамп теперь доверяет ему, а не России.
«Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне», - сказал Зеленский ранее на брифинге.
Говоря о возможных переговорах с Россией, Зеленский заявил, что его команда, а также Европа и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария».
«Даже если вы хотите, например, в Казахстане — давайте, мы готовы», напомнил Зеленский свое предложение российской стороне.
Примечательно, что глава киевского режима встретился в Нью-Йорке и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым — это была их первая очная встреча с 2019 года.
Глава Украины допустил и новые выборы в стране, однако если будет достигнуто прекращение огня.
Украинский лидер также вспомнил Китай и Иран, подчеркнув, что Дональд Трамп может изменить отношение главы КНР Си Цзиньпина к ситуации на Украине, которая «не ощущает желания Китая» закончить военный конфликт. Что касается Ирана, Зеленский заявил, что он никогда не будет на стороне Украины, а вот Индия поддерживает их.
«У нас есть вопросы с энергоресурсами, но я думаю, что Трамп сможет справиться с этим вместе с европейцами, наладить более тесные и крепкие отношения с Индией», - добавил он.
РОССИЯ ДЕЛАЕТ ШАГИ
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что Москва открыта к диалогу и не отказывается от переговоров с Украиной, несмотря на нелегитимность ее властей.
«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор» - отметил он.
Оптимальной площадкой для переговоров при этом Полянский назвал Стамбул, добавив, что все остальное можно будет обсуждать по достижении значимых экспертных наработок, до которых еще далеко.
При этом Россия не только не отказывается от переговоров, но и сделала недавно очень важный шаг в контексте мировой безопасности и отношений с США. Так, на фоне истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) 5 февраля 2026 года, Путин заявил, что РФ готова в течение года после этой даты придерживаться количественных ограничений по договору. По мнению Путина, это даст положительный эффект, если и Штаты будут действовать аналогично.
По словам бывшего члена Совета Федерации Франца Клинцевича, этот жест РФ имеет историческое значение.
«Это серьезный жест, который имеет колоссальное историческое значение. Просто не все это пока что понимают. Путин в 2025 году уже два раза отодвигал назад стрелки возможного Судного дня и Апокалипсиса. Это очень важное с точки зрения безопасности решение. При этом с нашими военно-техническими возможностями количественный фактор не первостепенный, для нас он не имеет значения. Трамп сегодня позиционирует себя как миротворец и, скорее всего, поддержит эту идею. У него нет другого выхода. А если не поддержит, для нас это значения не имеет», - сказал экс-сенатор в беседе с НСН.
