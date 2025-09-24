Президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

После общения с главой Украины Трамп опубликовал в своих соцсетях пост, в котором резко сменил тон в отношении России. Так, он обозначил и экономические трудности в РФ, и даже заявил, что «реальная военная держава» давно бы уже выиграла «войну», которую ведет Россия, «меньше, чем за неделю». Более того, Трамп упомянул, что Украина могла бы вернуться к своим «первоначальным границам».

Окончил он свое сообщение словами о том, что сейчас «настало время для действий Украины», несмотря на то, что и Украина, и Россия испытывают экономические трудности.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВСТРЕЧЕ ООН

Отмечается, что переговоры американского и украинского лидеров продлились около часа и были довольно позитивны. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп выразил сомнения в том, что конфликт на Украине завершится в скором времени. При этом он подчеркнул, что Россия ведет боевые действия на Украине уже три года, однако все еще не победила, в связи с чем назвал ее «бумажным тигром».