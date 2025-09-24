СМИ: Супруга Трампа отказалась от встречи с женой Зеленского

Двусторонняя встреча супруги лидера США Дональда Трампа Мелании с женой президента Украины Владимира Зеленского Еленой на сессии Генеральной Ассамблеи ООН не состоится, сообщает The New York Post со ссылкой на старшего советника первой леди США Марка Бекмана.

Трамп заявил, что Украина может вернуть утраченные территории при поддержке ЕС

По его словам, Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече, однако ее не будет, как и ничего официального. Однако поскольку первая леди США отличается вежливостью, она поздоровается с супругой украинского президента.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 23 сентября. Президент США отметил, что продолжает работать над урегулированием украинского вопроса, которое, по его мнению, вряд ли завершится быстро.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP / Saul Loeb
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры