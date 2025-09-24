СМИ: Супруга Трампа отказалась от встречи с женой Зеленского
Двусторонняя встреча супруги лидера США Дональда Трампа Мелании с женой президента Украины Владимира Зеленского Еленой на сессии Генеральной Ассамблеи ООН не состоится, сообщает The New York Post со ссылкой на старшего советника первой леди США Марка Бекмана.
По его словам, Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече, однако ее не будет, как и ничего официального. Однако поскольку первая леди США отличается вежливостью, она поздоровается с супругой украинского президента.
Встреча Трампа и Зеленского прошла 23 сентября. Президент США отметил, что продолжает работать над урегулированием украинского вопроса, которое, по его мнению, вряд ли завершится быстро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Супруга Трампа отказалась от встречи с женой Зеленского
- АЗС ограничивают объемы отпуска бензина в РФ
- Стало известно, зачем банки начали прощать россиянам штрафы за просрочки
- В Госдуме высказались против запрета группы «Сектор Газа»
- СМИ: Особняк Галкина и Пугачевой пришел в упадок, а ремонт потребует десятки миллионов
- «Доширак» признали тихим убийцей
- Зеленский попросил Запад усилить «лыжи Украины»
- СМИ: В Тольятти в жилом доме произошел взрыв
- В Минэкономразвития призвали готовиться к «отмене» самозанятых
- Топливо в России подорожало на 22% за последние два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru