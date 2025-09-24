СМИ: Супруга Трампа отказалась от встречи с женой Зеленского

По его словам, Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече, однако ее не будет, как и ничего официального. Однако поскольку первая леди США отличается вежливостью, она поздоровается с супругой украинского президента.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 23 сентября. Президент США отметил, что продолжает работать над урегулированием украинского вопроса, которое, по его мнению, вряд ли завершится быстро.

