Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границы

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО могут открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.

Отвечая на вопрос журналистов, американский лидер прямо сказал, что в подобных ситуациях самолеты необходимо сбивать.