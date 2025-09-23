Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границы

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО могут открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.

Отвечая на вопрос журналистов, американский лидер прямо сказал, что в подобных ситуациях самолеты необходимо сбивать.

Трамп ответил на вопрос о доверии к Путину

В последние недели страны НАТО уделяют особое внимание защите своего воздушного пространства. Поводом стали случаи приближения и пересечения границ самолетами, которые отслеживаются средствами контроля альянса.

В ответ на это союзники обсуждают возможные меры реагирования, включая применение силы в случае угрозы. Представители Польши, Швеции и стран Балтии уже заявили о готовности пресекать любые нарушения, передает «Радиоточка НСН».

