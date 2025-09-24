Трамп: Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Россия ведет борьбу на Украине «бесцельно».
Заявление сделано по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома охарактеризовал РФ как «бумажного тигра». Он указал, что при настоящей военной силе борьба «завершилась бы за неделю».
Трамп также заявил, что Киев мог бы вернуть «всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше». Президент указал, что Россия испытывает серьезные экономические трудности, а Киеву, по его словам, «пора действовать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла актриса Клаудия Кардинале
- Трамп: Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине
- Шаман признался, что петь на тросе на «Интервидении» было непросто
- СМИ: Супруга Трампа отказалась от встречи с женой Зеленского
- АЗС ограничивают объемы отпуска бензина в РФ
- Стало известно, зачем банки начали прощать россиянам штрафы за просрочки
- В Госдуме высказались против запрета группы «Сектор Газа»
- СМИ: Особняк Галкина и Пугачевой пришел в упадок, а ремонт потребует десятки миллионов
- «Доширак» признали тихим убийцей
- Зеленский попросил Запад усилить «лыжи Украины»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru