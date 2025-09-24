Трамп: Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Россия ведет борьбу на Украине «бесцельно».

Зеленский заявил, что Трамп доверяет ему, а не Путину

Заявление сделано по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома охарактеризовал РФ как «бумажного тигра». Он указал, что при настоящей военной силе борьба «завершилась бы за неделю».

Трамп также заявил, что Киев мог бы вернуть «всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше». Президент указал, что Россия испытывает серьезные экономические трудности, а Киеву, по его словам, «пора действовать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
