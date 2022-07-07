Борис Джонсон объявил о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии, сообщает РИА Новости.

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По его словам, он будет продолжит возглавлять правительство до назначения нового главы кабмина. Также он отметил, что Соединённое королевство продолжит оказывать помощь Украине.

Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства, передает RT. Причиной стал скандал с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. При этом Джонсон знал, что он не был оправдан, но всё же утвердил его назначение.


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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ОтставкаВеликобританияПремьер-министрБорис Джонсон
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