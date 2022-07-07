«Клоун уходит». Володин прокомментировал отставку Джонсона
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является «одним из главных идеологов войны против России до последнего украинца».
По его словам, именно британский премьер стоит за обстрелами мирных российских городов Белгорода и Курска, о чём должны знать граждане Соединённого Королевства.
«Клоун уходит... Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось, - написал Володин.
Ранее Джонсон объявил, что принял решение покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии, однако продолжит возглавлять правительство до назначения нового премьера.
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