«Первый пошел»: Медведев об отставке Джонсона

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона является итогом британской наглости и бездарной политики. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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Накануне сообщалось, что британский премьер в ближайшие часы объявит об уходе с поста.

«Первый пошел... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — написал зампред Совбеза.

Ранее шесть британских министров подали в отставку и попросили премьер-министра Бориса Джонсона последовать за ними, напоминает «Свободная пресса». На этом фоне представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сами министры упрашивают своего руководителя «прекратить этот позор», подчеркивает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобританияРоссия
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