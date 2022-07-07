«Первый пошел»: Медведев об отставке Джонсона

Накануне сообщалось, что британский премьер в ближайшие часы объявит об уходе с поста.

«Первый пошел... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — написал зампред Совбеза.

Ранее шесть британских министров подали в отставку и попросили премьер-министра Бориса Джонсона последовать за ними, напоминает «Свободная пресса». На этом фоне представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сами министры упрашивают своего руководителя «прекратить этот позор», подчеркивает RT.

