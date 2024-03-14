Борьба за ресурсы: США наращивают присутствие в Арктике, несмотря на РФ

Согласно данным, Соединенные Штаты стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, которые способны свести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов.

Издание напомнило, что в феврале на Аляске прошли двухнедельные учения восьми тысяч солдат из американской 11-й воздушно-десантной дивизии при участии международных союзников и партнеров США. Указывается, что их целью была, в частности, адаптация солдат к экстремальным условиям Арктики.

БОРЬБА ЗА РЕСУРСЫ

Телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщил, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше. Согласно данным Strider Technologies, число российских частных и индивидуальных предпринимателей в регионе выросло с 230 предприятий в 2016 году до четырех тысяч в 2023 году. Такой рост показывает, что Арктика по-прежнему является приоритетом для России, подчеркивается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин на совещании заявлял, что Арктика имеет для России стратегическое значение. В числе задач государства он назвал создание условий для развития в северных регионах малого и среднего бизнеса.

При этом США также расширяют в Арктике не только военные возможности. Ранее Соединенные Штаты расширили свои притязания на континентальный шельф. Госдепартамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около миллиона квадратных километров. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады.