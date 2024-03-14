Борьба за ресурсы: США наращивают присутствие в Арктике, несмотря на РФ
США пытаются восстановить военные возможности в Арктике. Между тем в РФ исключили военное столкновение на территории, а специалисты напомнили, что Москва на 10 лет опережает Вашингтон в освоении Арктики.
США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе, сообщило издание Business Insider.
«Теперь силы (США – ред. НСН) надеются восстановить в Арктике мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад… Этот шаг отражает растущую обеспокоенность об активности России и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике», – пишет издание.
Согласно данным, Соединенные Штаты стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, которые способны свести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов.
Издание напомнило, что в феврале на Аляске прошли двухнедельные учения восьми тысяч солдат из американской 11-й воздушно-десантной дивизии при участии международных союзников и партнеров США. Указывается, что их целью была, в частности, адаптация солдат к экстремальным условиям Арктики.
БОРЬБА ЗА РЕСУРСЫ
Телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщил, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше. Согласно данным Strider Technologies, число российских частных и индивидуальных предпринимателей в регионе выросло с 230 предприятий в 2016 году до четырех тысяч в 2023 году. Такой рост показывает, что Арктика по-прежнему является приоритетом для России, подчеркивается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на совещании заявлял, что Арктика имеет для России стратегическое значение. В числе задач государства он назвал создание условий для развития в северных регионах малого и среднего бизнеса.
При этом США также расширяют в Арктике не только военные возможности. Ранее Соединенные Штаты расширили свои притязания на континентальный шельф. Госдепартамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около миллиона квадратных километров. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады.
«Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», – заявили тогда в американском ведомстве.
Агентство Bloomberg писало, что администрация США после расширения территории за счет арктического шельфа обогатится месторождениями газа и нефти. Также Соединенные штаты получат доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявлял, что расширение США в Арктике частично продиктовано попытками Вашингтона укрепиться в ближнем для себя зарубежье и заполучить ресурсы.
«Общеизвестно, что США провоцируют споры такого рода по всему миру. Равно как известно и то, что российская позиция в этом вопросе научно обоснована и юридически оформлена (в частности, знают об этом в ООН). Действия США отчасти связаны с попытками Вашингтона укрепить собственные позиции, по крайней мере, в ближнем для себя зарубежье, и заполучить искомые ресурсы. Порой они даже действуют вопреки интересам своих якобы сателлитов – Канады, Японии и так далее», – говорил Климов.
ВОЕННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в интервью НСН отмечал, что военное противостояние России и США в Арктике исключено. Он напомнил, что у РФ самый сильный ледокольный флот на этой территории.
«У нас сегодня присутствуют там вооруженные силы, у нас самый сильный ледокольный флот, если говорить по северному морскому пути. Правда, США заказали шесть ледоколов. Думаю, что разойдемся с миром и разберемся. Каждый в своих границах – наши предки доказали наше присутствие. Если говорить по Арктической окружности, то нам принадлежит 64%. Военных угроз никаких нет», – говорил Харитонов.
Депутат также подчеркнул, что в Арктике находится множество полезных ископаемых, на что и нацелены США.
В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику. Он напомнил, что раньше российские партнеры по Арктическому совету были согласны, что в этом регионе не существует вопросов, которые бы решались с военной помощью.
В прошлом году администрация президента США Джо Байдена опубликовала план реализации стратегии в Арктическом регионе, которую Белый дом одобрил годом ранее. В документе сообщается, что США «будут углублять сотрудничество с союзниками и партнерами «для управления рисками дальнейшей милитаризации или непреднамеренных конфликтов, в том числе обусловленных геополитической напряженностью в отношениях с Россией и Китаем», передает «Радиоточка НСН».
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