Госдума: недопустимо расширение границ США в Арктике
Расширение Соединенными Штатами собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по Арктике Николая Харитонова.
По его словам, это может повлечь усиление напряженности. Как считает парламентарий, необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Москва. Также Харитонов указал, что Соединенные Штаты не ратифицировали Конвенцию по морскому праву.
Ранее Госдепартамент США заявил о расширении своей части континентального шельфа в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru