Госдума: недопустимо расширение границ США в Арктике

По его словам, это может повлечь усиление напряженности. Как считает парламентарий, необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Москва. Также Харитонов указал, что Соединенные Штаты не ратифицировали Конвенцию по морскому праву.

Ранее Госдепартамент США заявил о расширении своей части континентального шельфа в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

