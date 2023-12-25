Госдума: недопустимо расширение границ США в Арктике

Расширение Соединенными Штатами собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по Арктике Николая Харитонова.

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По его словам, это может повлечь усиление напряженности. Как считает парламентарий, необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Москва. Также Харитонов указал, что Соединенные Штаты не ратифицировали Конвенцию по морскому праву.

Ранее Госдепартамент США заявил о расширении своей части континентального шельфа в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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