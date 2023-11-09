США назвали своей целью «удушение» российского «Арктик СПГ 2»
Соединенные Штаты намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощник главы Госдепа Джеффри Пайатта.
Он напомнил, что на прошлой неделе американские власти ввели новые санкции против проекта «Арктик СПГ 2». «Наша цель – задушить его», – сказал он.
Ранее власти США ввели санкции против АФК «Система», «Арктик СПГ-2», ряда банков, в частности «Русского стандарта», Почта Банка и «СПБ биржи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru