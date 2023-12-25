«Чужого не надо!»: Депутат Харитонов исключил конфликт России и США в Арктике

«Мы немножко опережаем США. Мы все передали туда, куда надо по Арктике. Они не сумели это сделать… Территории Канады и США имеют свою долю над водой, а теперь необходимо под водой… У нас сегодня присутствуют там вооруженные силы, у нас самый сильный ледокольный флот, если говорить по северному морскому пути. Правда, США заказали шесть ледоколов. Думаю, что разойдемся с миром и разберемся. Каждый в своих границах – наши предки доказали наше присутствие. Если говорить по Арктической окружности, то нам принадлежит 64%. Военных угроз никаких нет», - сказал Харитонов.

Он отметил, что в Арктике находится множество полезных ископаемых, на что и нацелены США.

«Сейчас каждый пытается найти свою долю: она есть территориальная, теперь претендуют под водой. Не секрет, что там полезные ископаемые: и газ, и нефть, и многое другое. Но мы своего не отдадим и чужого нам не надо!», - резюмировал депутат.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что расширение США в Арктике частично продиктовано попытками Вашингтона укрепиться в ближнем для себя зарубежье и заполучить ресурсы, передает «Радиоточка НСН».

