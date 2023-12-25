«Чужого не надо!»: Депутат Харитонов исключил конфликт России и США в Арктике
Если говорить про Арктическую окружность, то России принадлежит 64%, отметил в эфире НСН депутат Николай Харитонов.
Военное противостояние России и США в Арктике исключено, заявил депутат Госдумы всех восьми созывов, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в интервью НСН. По его словам, у РФ самый сильный ледокольный флот на этой территории.
Ранее США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. По данным Bloomberg, так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия. Указывается, что США хотят получить доступ к минералам за счет расширения шельфа. Харитонов считает, что Москва и Вашингтон «разойдутся с миром».
«Мы немножко опережаем США. Мы все передали туда, куда надо по Арктике. Они не сумели это сделать… Территории Канады и США имеют свою долю над водой, а теперь необходимо под водой… У нас сегодня присутствуют там вооруженные силы, у нас самый сильный ледокольный флот, если говорить по северному морскому пути. Правда, США заказали шесть ледоколов. Думаю, что разойдемся с миром и разберемся. Каждый в своих границах – наши предки доказали наше присутствие. Если говорить по Арктической окружности, то нам принадлежит 64%. Военных угроз никаких нет», - сказал Харитонов.
Он отметил, что в Арктике находится множество полезных ископаемых, на что и нацелены США.
«Сейчас каждый пытается найти свою долю: она есть территориальная, теперь претендуют под водой. Не секрет, что там полезные ископаемые: и газ, и нефть, и многое другое. Но мы своего не отдадим и чужого нам не надо!», - резюмировал депутат.
Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что расширение США в Арктике частично продиктовано попытками Вашингтона укрепиться в ближнем для себя зарубежье и заполучить ресурсы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Aviasales: объем бронирования билетов в Китай в 2023 году вырос в 20 раз
- ФК «Спартак» решил возродить вторую команду
- СМИ: Убит автор расследования о вилле Зеленского в Египте
- Московский джазовый оркестр в 2024 году планирует выступить в ОАЭ и Таиланде
- Песков: Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии
- Исследование: Четверть россиян загружали фото Путина в приложения для знакомств
- Автор книги «Слово пацана» назвал любимых персонажей в сериале
- Экс-замглавы ЦБ Корищенко освобождён от наказания по делу о растрате
- Психолог назвала главные признаки тревожного расстройства
- Маткапитал будут выплачивать только гражданам РФ на момент рождения ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru