Сенатор Климов объяснил расширение США в Арктике битвой за ресурсы

США известны как провокаторы территориальных споров по всему миру, не исключен спор между Вашингтоном и Москвой еще и по вопросам Арктики, сказал НСН Андрей Климов.

Расширение США в Арктике частично продиктовано попытками Вашингтона укрепиться в ближнем для себя зарубежье и заполучить ресурсы. Об этом НСН заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа сообщило, что США объявили о расширении своей части континентального шельфа в Арктике для получения доступа к нефти, газу, а также к минералам, необходимым для производства аккумуляторов электромобилей. По словам представителей ведомства, это не создаст российско-американских территориальных споров, но потребует урегулирования с Канадой и Японией. В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов указал на наращивание Западом военного присутствия в высоких арктических широтах и развитие военной инфраструктуры. Климов отметил, что подобные споры США провоцируют по всему миру.

«Будет ли территориальный спор между Россией и США, сказать пока трудно, потому что детали не ясны, все на уровне разговоров в медиапространстве. Общеизвестно, что США провоцируют споры такого рода по всему миру. Равно как известно и то, что российская позиция в этом вопросе научно обоснована и юридически оформлена (в частности, знают об этом в ООН). Действия США отчасти связаны с попытками Вашингтона укрепить собственные позиции, по крайней мере, в ближнем для себя зарубежье, и заполучить искомые ресурсы. Порой они даже действуют вопреки интересам своих якобы сателлитов — Канады, Японии и так далее», — сказал Климов.

Собеседник НСН предположил, какие ответные меры предпримет Россия.

«Россия уже высказала свою озабоченность, посмотрим, какими будут дальнейшие действия. В отличие от США, Россия готовилась к защите своих интересов в Арктике гораздо более серьезно, что очень сильно напугало Вашингтон, хотя Москва ни на кого не покушалась. Еще много лет назад мы проводили погружения наших батискафов, исследовали шельф и приводили определенные доказательства. Сегодня Америка спохватилась и пытается наверстать упущенное, но иногда действуют довольно по-хамски и не всегда глубоко продуманно. Понятно, что США нужны новые ресурсы, новые зоны, которые позволяли бы им держаться на плаву в геополитическом смысле. Такие империи в сложных условиях начинают искать резервы недалеко от себя, используя, в том числе, подзабытую Аляску. Эти процессы не возникли вчера — просто они выплыли на первый план в информационной повестке. Но нам, конечно, надо внимательно отслеживать эти процессы и купировать любые угрозы на ранней стадии, что успешно делают МИД и прочие министерства», — подытожил он.

Ранее глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов назвал недопустимым расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике.

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ФОТО: НСН
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