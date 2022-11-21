Бой за полуостров? В России отреагировали на планы Киева воевать за Крым
Киев намерен провести военную кампанию по возвращению Крыма уже в декабре, а в республике готовятся к обороне.
Крым готовят к обороне. Генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что на полуострове начали оборудовать линии обороны.
«Надо быть готовыми ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму. Сегодня, насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Думаю, что наши военачальники, которые управляют нашими войсками и руководят спецоперацией, все эти варианты предусмотрели», - заявил Гурулев URA.RU.
Так он прокомментировал заявления Киева о намерении вернуть Крым под свою юрисдикцию. В частности, на прошлой неделе об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», - сказал Ермак в интервью газете Politico.
Минобороны Украины даже назвало месяц начала военной кампании.
«Военные действия могут закончиться к концу весны, а Крым ВСУ смогут вернуть к концу декабря», - сказал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News.
Стоит отметить, что он еще в июле говорил о получении ВСУ от западных партнеров противокорабельных средств для нанесения ударов по российским позициям в Крыму.
Заявления Киева не остались без внимания Совбеза РФ. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в иносказательной форме, как он сам выразился, ответил украинским властям, что и как надо возвращать.
«Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать…», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Депутат Михаил Шеремет, представляющий в Госдуме интересы Крымского полуострова, напомнил, что Россия использует не весь арсенал оружия.
«По-серьезному мы еще и не начинали применять имеющиеся у нас оружие. Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар», - подчеркнул парламентарий.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Киева «не имеет шансов вернуть Крым ни с использованием военной силы, ни политически».
На полуострове заявления слушают, но к обороне готовятся. Создание военных укреплений подтвердил на минувшей неделе глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что безопасность Крыма будет обеспечиваться мероприятиями в Херсонской области.
«На территории Крыма проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», - заявил Аксенов.
Военные эксперты отмечают, что отвод российской армии из Херсона приблизил линию фронта к границам Крыма.
«Если говорить о текущей ситуации, то линия фронта придвинулась ближе к Крыму. И расстояние, с которого вражеские ракетные комплексы, артиллерия и БПЛА могу наносить удар вглубь территорий нашей страны, сократилось. В том числе это касается севера Крыма», - цитирует подполковника ФСО в запасе Василия Кашканова РИА Новости Крым.
Он полагает, что под атаку украинских военных могут попасть химический и содовый заводы. Допускает Кашканов и проникновение на полуостров диверсантов, которые могут устроить теракты в людных местах с целью запугать крымчан. Чтобы этого избежать, по его словам, на полуострове нужно усилить работу силовых служб.
«На полуостров пора направить силы из регионов, отдаленных от зоны СВО, это даст передышку действующим сотрудникам и позволит приобрести соответствующий опыт вновь прибывшим», - отметил Кашканов.
В марте 2014 года 96,57% крымчан на референдуме проголосовали за вхождение в состав России.
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