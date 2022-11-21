Бой за полуостров? В России отреагировали на планы Киева воевать за Крым

«Надо быть готовыми ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму. Сегодня, насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Думаю, что наши военачальники, которые управляют нашими войсками и руководят спецоперацией, все эти варианты предусмотрели», - заявил Гурулев URA.RU.

Так он прокомментировал заявления Киева о намерении вернуть Крым под свою юрисдикцию. В частности, на прошлой неделе об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», - сказал Ермак в интервью газете Politico.

Минобороны Украины даже назвало месяц начала военной кампании.

«Военные действия могут закончиться к концу весны, а Крым ВСУ смогут вернуть к концу декабря», - сказал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News.

Стоит отметить, что он еще в июле говорил о получении ВСУ от западных партнеров противокорабельных средств для нанесения ударов по российским позициям в Крыму.