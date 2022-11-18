В Крыму в целях безопасности строят форты
На территории Крыма построят фортификационные сооружения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов заседании оперативного штаба.
По его словам, связано это с обеспечением безопасности жителей полуострова. Аксенов отметил, что армия и правоохранительные структуры принимают достаточные меры для обеспечения безопасности граждан в Крыму. При этом он считает, что основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- Песков ответил на вопрос о перспективах ремонта «Северных потоков»
- Песков: Украина весьма скрупулезно выполняет директивы Запада
- Эрдоган обсудил с Путиным отношения между Турцией и Россией
- МВД взыскало с Ройзмана полмиллиона рублей за свою работу на митинге в Екатеринбурге
- Марочко: ВСУ на луганском направлении выдыхаются
- Финляндия потратит 380 млн евро на постройку заграждений на границе с Россией
- Генпрокуратура РФ признала нежелательными две украинские НПО
- В Крыму в целях безопасности строят форты
- Власти Брянской области продлили на 15 суток высокий уровень террористической опасности
- Первый беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11 представят до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru