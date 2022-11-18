В Крыму в целях безопасности строят форты

На территории Крыма построят фортификационные сооружения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов заседании оперативного штаба.

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По его словам, связано это с обеспечением безопасности жителей полуострова. Аксенов отметил, что армия и правоохранительные структуры принимают достаточные меры для обеспечения безопасности граждан в Крыму. При этом он считает, что основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:БезопасностьСергей АксеновКрым
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