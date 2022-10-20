Под охрану в Крыму возьмут еще десятки объектов инфраструктуры

В Крыму возьмут под охрану 45 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что дополнительные меры по безопасности связаны с указом президента о введении в регионе режима среднего уровня реагирования,

По словам Аксенова, на ключевых объектах республики усиление безопасности не требуется, так как на полуострове уже действует высокий уровень террористической опасности.

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Он добавил, что изменение правил въезда и выезда в регион будет зависеть от обстановки. Глава региона подчеркнул, что решения такого рода в случае необходимости для сохранения жизни людей будут приниматься в кратчайшие сроки.

С сегодняшнего дня в Крыму и Севастополе, согласно указу президента, введен средний уровень реагирования.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей АксеновОхранаКрым
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