Под охрану в Крыму возьмут еще десятки объектов инфраструктуры
В Крыму возьмут под охрану 45 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что дополнительные меры по безопасности связаны с указом президента о введении в регионе режима среднего уровня реагирования,
По словам Аксенова, на ключевых объектах республики усиление безопасности не требуется, так как на полуострове уже действует высокий уровень террористической опасности.
Он добавил, что изменение правил въезда и выезда в регион будет зависеть от обстановки. Глава региона подчеркнул, что решения такого рода в случае необходимости для сохранения жизни людей будут приниматься в кратчайшие сроки.
С сегодняшнего дня в Крыму и Севастополе, согласно указу президента, введен средний уровень реагирования.
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