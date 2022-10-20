Под охрану в Крыму возьмут еще десятки объектов инфраструктуры

В Крыму возьмут под охрану 45 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что дополнительные меры по безопасности связаны с указом президента о введении в регионе режима среднего уровня реагирования,

По словам Аксенова, на ключевых объектах республики усиление безопасности не требуется, так как на полуострове уже действует высокий уровень террористической опасности.