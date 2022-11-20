В офисе Зеленского анонсировали наступление Киева в Крыму
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказал уверенность в планах Киева начать наступательную операцию в Крыму. Об этом он сообщил изданию Politico.
«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — цитируют его журналисты.
Отмечается, что Ермак не назвал сроков начала наступления на полуостров.
Ранее замглавы министерства обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что конфликт на территории страны может завершиться к концу весны. Об этом военный рассказал в интервью Sky News. Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вернутся в Крым» к концу года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru