В офисе Зеленского анонсировали наступление Киева в Крыму

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — цитируют его журналисты.

Отмечается, что Ермак не назвал сроков начала наступления на полуостров.

Ранее замглавы министерства обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что конфликт на территории страны может завершиться к концу весны. Об этом военный рассказал в интервью Sky News. Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вернутся в Крым» к концу года.

