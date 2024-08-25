Блокировка и переписки чиновников: Россияне могут лишиться Telegram из-за задержания Дурова
Омбудсмен Татьяна Москалькова предположила, что задержание Павла Дурова связано с попыткой закрыть Telegram.
В России опасаются, что из-за задержания основателя Telegram Павла Дурова пользователи могут лишиться доступа к его платформе. Некоторые считают, что мера против бизнесмена была направленна именно для закрытия социальной сети. Вопросы с Telegram затронули даже российских чиновников. При этом специалисты уверяют, что это безопасная сеть с точки зрения хранения данных.
ЗАДЕРЖАНИЕ РАДИ ЗАКРЫТИЯ?
25 августа омбудсмен Татьяна Москалькова предположила, что причиной задержания российского бизнесмена Павла Дурова во Франции служит продолжение попыток закрыть Telegram, основателем которого он является. Она подчеркнула, что эту сеть можно назвать площадкой, на которой можно узнать правду о происходящих в мире событиях.
«Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
В свою очередь австралийский депутат и публичный соратник Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей считает, что с помощью задержания Дурова Запад планирует получить от бизнесмена доступ к Telegram для анализа информации по спецоперации на Украине.
«Конечно, арест Дурова является работой разведывательных служб США и НАТО, которые отчаянно жаждут получить доступ к Telegram через "черный ход", примерно так же, как они имеют доступ к WhatsApp», - сказал политик в интервью РИА Новости.
Вечером 24 августа Павла Дурова задержали в частном аэропорту Ле-Бурже во Франции на выходе из его личного самолета. Туда он прилетел из Азербайджана. СМИ сообщали, что бизнесмен знал о том, что во Франции его собираются задержать, но все равно прибыл в эту страну.
Основатель Telegram обвиняется в причастности к терроризму, мошенничеству, отмыванию денег, скупке краденного, наркотрафику и распространению педофильского контента на его платформе. Бизнесмен помещен под стражу. Дуров является гражданином Франции, поэтому, вероятней всего, его не выдадут России.
Российскому миллиардеру грозит до 20 лет лишения свободы. Но известный адвокат Александр Добровинский считает, что Дурова выпустят спустя двое суток.
«Если бы у французов было решение суда, а ТГК на него не реагировал и то только на территории Франции — у французов был бы еще шанс. Но у них есть лишь подозрения, что у него где-то что-то пишут не то, что им нравится», - сообщил он в своем Telegram-канале.
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН» И УДАЛЕНИЕ ПЕРЕПИСОК ЧИНОВНИКОВ
Однако уже на следующий день после задержания основателя Telegram во Франции в Сети появилась информация о том, что платформа якобы разработала «целый план действий на случай, если Павла Дурова арестуют». Сообщалось, что он был утвержден самим основателем сервиса и его «правой рукой» неким Дмитрием Буткиным.
Позже Telegram-канал «Baza» опроверг информацию о наличии специального плана у создателей платформы, назвав это сообщение «уткой». Ряд СМИ также удалил эти сообщения.
Но российским чиновникам на всякий случай все же поручили удалить служебные переписки в Telegram. По информации «Baza», такое поручение уже пришло сотрудникам правительства РФ и администрации президента, а также чиновникам Министерства обороны и некоторым крупным бизнесменам. При этом часть опрошенных представителей ведомств ожидают соответствующего указания в начале грядущей недели.
Между тем, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в интервью НСН заверил, что Telegram можно считать самым безопасным мессенджером с точки зрения хранения данных пользователей, так как у компании, например, нет технической возможности передать информацию из «секретных чатов».
«До сих пор мессенджер позиционирует себя как самый безопасный, который только существует. Telegram превосходит тот же самый Signal именно по безопасности. Конечно, необходимо самим пользователям соблюдать информационную гигиену. Сообщество специалистов не может сказать, что этот мессенджер на 100% безопасен. На 2024 год нет ни одной соцсети или мессенджера с такой гарантией. Здесь играет роль именно человеческий фактор», - заметил он.
Что касается сотрудничества со спецслужбами, то, по словам Вакулина, Дуров активно борется с терроризмом, однако в мессенджере сохраняются секретные чаты, которыми в теории могут пользоваться и преступники.
«Павел Дуров не скрывает, что готов сотрудничать с властями всех стран для борьбы с терроризмом. Он работает на уровне запросов. Какое-то ведомство может отправить запрос на рассекречивание данных пользователя. Тогда мессенджер отдает данные, но это должно подкрепляться судебным решением. Но при этом существуют секретные чаты. В обычных чатах ключ дешифрования сообщения находится у трех сторон — два собеседника и Telegram. При секретном чате ключ находится только у двух собеседников, у Telegram он не хранится. Технической возможности передать данные из секретных чатов нет. При этом секретные чаты создаются только на телефонах, это двойная защита. Думаю, преступники это используют», - объяснил Вакулин.
Ранее французские СМИ со ссылкой на источник в следственных органах сообщили, что спецслужбы Франции будут добиваться доступа к перепискам в Telegram, связанным с преступными сообществами и с санкционными компаниями и лицами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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