ЗАДЕРЖАНИЕ РАДИ ЗАКРЫТИЯ?

25 августа омбудсмен Татьяна Москалькова предположила, что причиной задержания российского бизнесмена Павла Дурова во Франции служит продолжение попыток закрыть Telegram, основателем которого он является. Она подчеркнула, что эту сеть можно назвать площадкой, на которой можно узнать правду о происходящих в мире событиях.

«Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

В свою очередь австралийский депутат и публичный соратник Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей считает, что с помощью задержания Дурова Запад планирует получить от бизнесмена доступ к Telegram для анализа информации по спецоперации на Украине.