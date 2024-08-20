«Риски и блокировка»: Россиян предупредили о борьбе с VPN-роутерами

Вполне вероятен вариант, что сегодня вы купите такой роутер, а завтра он перестанет работать, сказал в эфире НСН Денис Кусков.

Крупные провайдеры блокируют работу VPN-роутеров, поэтому их покупка является риском, объяснил в интервью НСН ранее генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По данным СМИ, на фоне проблем с работой YouTube в России вырос спрос на WiFi-роутеры уже с установленным VPN .

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«Действительно, есть резкое увеличение количества запросов на их покупку, но нужно понимать, что это не просто роутер, а на него надо поставить программное обеспечение, которое показывает, что данный пользователь находится вне России. Многие крупные провайдеры борются с этим, блокируя протоколы, чтобы нельзя было пользоваться такими роутерами. Поэтому вполне возможно, что сегодня вы купите такой роутер, а завтра он перестанет работать», - сказал Кусков.

По его словам, нет никаких гарантий, что такое устройство проработает обещанный производителем срок.

«Во-первых, здесь есть риски, во-вторых, вам придется либо вызывать мастера, либо самим устанавливать ПО. Никто не может дать гарантию, что он будет работать на протяжении всего периода», - заключил собеседник НСН.

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук ранее заявил «Радиоточке НСН», что не считает блокировку YouTube адекватным ответом за действия сервиса в отношении российских авторов.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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