«Рискуем запустить проблему!»: Нилов об «осторожности» по запрету дипфейков

Мошенничество и обман с использованием технологии дипфейк нельзя запускать, так как эта проблема уже приобрела серьезный масштаб. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат Госдумы Нилов разработал законопроект, в котором предлагается штрафовать до 1,5 млн рублей или сажать в тюрьму до шести лет за незаконное использование дипфейк-технологий. Однако правительство ответило, что введение подобных статей в УК РФ невозможно, так как в законодательстве не урегулированы вопросы использования технологий подмены личности. Также там отметили, что в пояснительной записке к законопроекту нет свидетельств об общественной опасности дипфейка. Нилов подчеркнул, что сейчас самое время усилить контроль за этой технологией, так как с каждым днем жертвами становятся все больше людей.