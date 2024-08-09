«Рискуем запустить проблему!»: Нилов об «осторожности» по запрету дипфейков
Осторожная позиция правительства по запрету дипфейков может привести к тому, что проблема станет слишком масштабной, заявил НСН депутат Ярослав Нилов.
Мошенничество и обман с использованием технологии дипфейк нельзя запускать, так как эта проблема уже приобрела серьезный масштаб. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат Госдумы Нилов разработал законопроект, в котором предлагается штрафовать до 1,5 млн рублей или сажать в тюрьму до шести лет за незаконное использование дипфейк-технологий. Однако правительство ответило, что введение подобных статей в УК РФ невозможно, так как в законодательстве не урегулированы вопросы использования технологий подмены личности. Также там отметили, что в пояснительной записке к законопроекту нет свидетельств об общественной опасности дипфейка. Нилов подчеркнул, что сейчас самое время усилить контроль за этой технологией, так как с каждым днем жертвами становятся все больше людей.
«У нас данные об опасности применения дипфейков есть на практике. То, что правительство занимает сейчас осторожную позицию, может привести к тому, что у нас сейчас происходит с мигрантами и сим-картами. Разводим руками и говорим – да, вопрос мы запустили. Хотя на протяжении многих лет мы говорили, что надо это регулировать. Сейчас надо законодательно вносить корректировки для того, чтобы вовремя давать реакцию со стороны правоохранительных органов и судебной системы. Сейчас мы видим, что технологии искусственного интеллекта активно развиваются. У нас даже на прямой линии с Владимиром Путиным было продемонстрировано, как дипфейк президента говорил с президентом. Каждый день мошенники совершают звонки, в том числе депутатам Госдумы, общественникам, журналистам. Я сам не раз сталкивался с тем, когда мне отправляли аудиосообщение якобы от моих родственников и знакомых, это был искусственно сгенерированный голос с просьбой о помощи», - поделился депутат.
Нилов пояснил, что в новом законопроекте предлагает рассматривать технологию дипфейк как отягчающее обстоятельство при совершении преступления.
«Поэтому мы предлагаем дополнить ряд статей Уголовного кодекса, которые и так сегодня применяются. В том случае, если совершено преступление с использованием технологии дипфейк, то необходимо рассматривать технологию как квалифицирующий дополнительный признак, который усиливает наказание. Таким образом, считать это отягчающим обстоятельством. Мы еще получим документы из Верховного суда, все внесем в Госдуму. Я уверен, что какие-либо корректировки еще последуют. Сейчас нельзя запустить проблему, надо работать на опережение. Этот законопроект особенно поддерживают те, кто стал жертвой мошенников. Сегодня мы находимся в стадии информационной мировой войны», - подытожил он.
За последние дни в Сети появились дипфейки с врио главы Курской области Алексеем Смирновым и советником главы Крыма Олегом Крючковым. Их заявления должны были посеять панику среди населения, однако этого, к счастью, удалось избежать., передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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