Близость к победе. Главные кандидаты в президенты США ведут политическую игру
Трамп – наиболее вероятный претендент на президентский пост США, если Байден не сумеет воспользоваться обвинениями против конкурента и не испортит ему избирательную кампанию.
Бывший президент США Дональд Трамп оценил свои шансы на победу над действующим главой Белого дома Джо Байденом, пишет РИА Новости.
«Близки к 100%», - сказал Трамп в интервью британской газете Times.
По мнению Трампа, среди республиканцев нет того, кто мог бы составить ему конкуренцию на выборах.
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп легко победит Джо Байдена на предстоящих президентских выборах, если они будут проходить честно, уточнил «Радиоточке НСН» американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.
«Этим двум ребятам еще надо дожить до ноября 2024 года. Значительно более сильным на данный момент выглядит, конечно, Трамп. Есть предвыборные дебаты, против Трампа будут выдвигаться разные люди. В прошлый раз против Трампа было 14-16 человек, он их всех порвал, при том, что он несистемный республиканец. На данный момент Трамп самый сильный», - заметил Домрин.
Президент США Джо Байден рассчитывает затянуть судебный процесс против Трампа на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию экс-главе Белого дома, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев в беседе с НСН. При этом он отметил, что подобные скандалы только повышают шансы Трампа на выборах.
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп не признал себя виновным в федеральном суде Майами по 37 пунктам обвинения в федеральных уголовных преступлениях, связанных с хранением им секретных документов.
«Другой вопрос, решаться ли федеральные власти идти в этом деле до конца. С моей точки зрения, они рассчитывают на многолетний процесс, чтобы затянуть это дело. На это Байден и рассчитывает. Чтобы не сейчас прям посадить, а затянуть процесс и испортить избирательную кампанию Трампу, конечно. При этом Трамп сказал, что готов вести избирательную кампанию даже из тюрьмы. Ему закон это позволяет. Все эти скандалы только повышают шансы Трампа», - заключил собеседник НСН.
Дональд Трамп назвал нереалистичным намерение главы Белого дома Джо Байдена переизбраться на второй срок.
Трамп заявил, что наблюдает за действиями Байдена. Бывший президент полагает, что состояние американского лидера не позволяет ему идти на новый срок.
«С ним что-то не так», - сказал политик в интервью телеканалу Fox News.
Действующий президент США Джо Байден официально объявил, что намерен пойти на второй срок.
Американист Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что Джо Байден не может не участвовать в президентской гонке, поскольку своим отказом от участия в выборах он распишется в неспособности управлять США.
«Он не может сказать: “Я устал, я ухожу”. Его задача — внести уверенность в электорат Демократической партии. Если Байден скажет, что отказывается от участия в предстоящих президентских выборах, он распишется в своей неэффективности как лидера страны, он покажет, что уже сейчас еле-еле управляет США, В Демократической партии сейчас кризис лидерства, они не смогут конкурировать прежде всего с Дональдом Трампом — самым популярным кандидатом от Республиканской партии. Более 60% республиканцев готовы отдать предпочтение именно ему», - отметил он.
Байдену надо для победы над Трампом на президентских выборах в США заморозить конфликт Россия-Украина. Без этого Джо Байден не сможет их выиграть. При этом Россия не хочет этого делать, объяснил «Радиоточке НСН» политолог Сергей Марков.
«План Запада такой: сейчас наступление ВСУ, после этого России предъявляют форму ультиматума, в зависимости от наступления Украины. Если наступление ВСУ будет малоуспешным, то будет слабый ультиматум. После этого заморозка конфликта на год, на время избирательной компании Байдена. Считается, что чтобы Байден победил, нужно, чтобы не было конфликта. За это время армия Украины должна значительно укрепить свои позиции, ее должны накачать оружием, и через год опять начать военные действия. А Москва не готова ни на какую заморозку, а готова на 10 лет боевых действий», - заключил он.
Бывший вице-президент США Майк Пенс официально объявил о своём участии в выборах США в 2024 году. В видеообращении, которое опубликовано в соцсетях, он отметил, что в настоящее время «американские ценности находятся как никогда под угрозой», уточнив, что речь идёт о безудержной инфляции, снижении зарплат, а также о «врагах свободы, марширующих по миру».
На президентских выборах в США кроме Байдена от Демократической партии решил выдвигаться Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. Помимо него объявила об участии в президентских выборах писательница Марианна Уильямсон, сообщает РИА Новости.
От Республиканской партии участие в выборах подтвердили экс-президент США Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис и Вивек Рамасвами также официально объявили о своём участии в выборах США в 2024 году.
Президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп могут выбыть из гонки в преддверии следующих президентских выборов в стране. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Как отметил сенатор, вокруг Байдена и его сына Хантера «накапливается критическая масса разоблачений». Их пытаются нейтрализовать посредством разбирательства над Трампом из-за хранения секретных документов. Сенатор допустил, что в таком случае республиканцы и демократы выдвинут на президентские выборы новых кандидатов, пишет RT.
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