Близость к победе. Главные кандидаты в президенты США ведут политическую игру

«Близки к 100%», - сказал Трамп в интервью британской газете Times.

По мнению Трампа, среди республиканцев нет того, кто мог бы составить ему конкуренцию на выборах.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп легко победит Джо Байдена на предстоящих президентских выборах, если они будут проходить честно, уточнил «Радиоточке НСН» американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.



«Этим двум ребятам еще надо дожить до ноября 2024 года. Значительно более сильным на данный момент выглядит, конечно, Трамп. Есть предвыборные дебаты, против Трампа будут выдвигаться разные люди. В прошлый раз против Трампа было 14-16 человек, он их всех порвал, при том, что он несистемный республиканец. На данный момент Трамп самый сильный», - заметил Домрин.