СМИ: американцы считают, что суд над Трампом придает драматизма президентским выборам
57% опрошенных жителей США заявили, что уголовные обвинения против экс-главы государства Дональда Трампа были предъявлены для того, чтобы добавить драматизма предстоящим выборам президента, сказано в исследовании социологической службы Harvard CAPS-Harris, сообщает Hill.
Столько же участников исследования считают, что дополнительные обвинения снизят шансы политика быть переизбранным на второй президентский срок.
56% американцев заявили, что Трамп, скорее всего, будет оправдан по любым обвинениям, выдвинутым против него.
Ранее Минюст предъявил Трампу новые обвинения по делу о штурме Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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