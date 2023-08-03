«500 лет тюрьмы?»: США предрекли беспорядки, если Байден «сломает» Трампа
Электорат Трампа может взяться за оружие, при этом демократы портят себе имидж двойными стандартами, закрывая глаза на проделки сына Байдена, сказал в эфире НСН Константин Блохин.
Возможный арест экс-президента США Дональда Трампа может привести к беспорядкам в США, при этом ситуация с его преследованием уникальна, заявил в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Трамп ранее подсчитал, что ему грозит 561 год тюрьмы или шесть пожизненных сроков. 45-й президент США назвал незаконными новые обвинения «коррумпированного» Минюста, находящегося под контролем «жуликоватого» Джо Байдена.
«Если от него не отстанут, демократы создадут проблемы не только для Трампа, но и для себя, и для функционирования всей государственной системы США по нескольким причинам. Во-первых, это политика двойных стандартов: почему мы пытаемся разобраться с Трампом, но закрываем глаза на сына Байдена, Хантера, на коррупцию у самого Байдена? Будет нанесен непоправимый имиджевый ущерб. Во-вторых, если Трампа арестуют или что-то с ним сделает, это вызовет волну протестов. Скорее всего, по всей Америке. Трамп говорил, что мой электорат будет бушевать, а вполне возможно, что они и за оружие возьмутся. Так что это крайне непростое дело», - сказал Блохин.
При этом он отметил, что у Трампа сегодня нет достойных конкурентов в борьбе за президентство.
«Мы помним, как Трамп открыто бросил вызов эстеблишменту, он обещал осушить вашингтонское болото. Более того, сегодня демократы рассматривают именно Трампа в качестве главного конкурента. Он самый популярный кандидат в Республиканской партии. Ни у демократов, ни у республиканцев нет никого, сравнимого с Трампом по харизме, популярности и так далее, поэтому с ним пытаются разобраться. Более-менее близкий по рейтингу конкурент - это Десантис, но он уступает вдвое. За Трампа готовы проголосовать 50-60%, за Десантиса – в два раза меньше, а за других кандидатов 1-2%», - отметил эксперт.
Блохин назвал беспрецедентной для США нынешнюю ситуацию.
«Происходящее сегодня беспрецедентно в американской истории. Обычно бывшие президенты летают по всему миру, читают лекции за бешеные гонорары и пишут мемуары. А то, что сегодня творят с Трампом, - его пытаются не то что не допустить, а вообще сломать. Чтобы такая ненависть была к экс-президенту США, это впервые. Многие сейчас занимают выжидательную позицию. Часть американского общества аполитична, другой легко манипулировать с помощью СМИ. По результатам, - арестуют Трампа или нет, - часть его электората отреагирует отнюдь не вяло», - заключил собеседник НСН.
В отношении Трампа выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям. Самое серьезное обвинение касается штурма Капитолия сторонниками Трампа и попытки незаконно сохранить власть после поражения на президентских выборах 2020 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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