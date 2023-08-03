«500 лет тюрьмы?»: США предрекли беспорядки, если Байден «сломает» Трампа

Возможный арест экс-президента США Дональда Трампа может привести к беспорядкам в США, при этом ситуация с его преследованием уникальна, заявил в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Трамп ранее подсчитал, что ему грозит 561 год тюрьмы или шесть пожизненных сроков. 45-й президент США назвал незаконными новые обвинения «коррумпированного» Минюста, находящегося под контролем «жуликоватого» Джо Байдена.