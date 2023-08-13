Кандидат в президенты США Рамасвами спел отрывок из песни Эминема
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами встретился с избирателями и спел для них отрывок из песни американского рэпера Эминема «Lose Yourself». Видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Рамасвами представляет Республиканскую партию США. Кандидат в президенты провел встречу с избирателями в штате Айова.
Помимо исполнения отрывка из хита Эминема, республиканец пообещал подписать «декларацию независимости от коммунистического Китая».
Рамасвами ранее заявил, что в случае его победы на президентских выборах НАТО не примет Украину в свой состав.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru