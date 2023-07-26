«Просто стресс!»: В Белом доме оправдываются из-за агрессивности Байдена и его собаки
Овчарка президента США покусала уже семерых сотрудников Секретной службы США. При этом он сам частенько срывается на коллег – может накричать или ответить матом.
В Белом доме вынуждены объясняться не только за странноватые поступки американского президента Джо Байдена, но и за его питомца – немецкую овчарку по кличке Коммандер, которая покусала семерых сотрудников Секретной службы США за последние несколько месяцев.
Газета New York Post писала, что одному из них собака вцепилась в руку и бедро – мужчину пришлось госпитализировать.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки стрессовой обстановкой в резиденции. Она отметила, что укусы питомца приравниваются к производственным травмам.
«Пребывание в Белом доме... - уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», - сказала она журналистам. Она, конечно, пообещала сделать все, чтобы «улучшить ситуацию для всех», но по поведению самого американского лидера иногда заметно, что стрессовая обстановка не покидает Белый дом уже давно.
Так, действующие и бывшие чиновники Белого дома рассказали порталу Axios, что Джо Байден при личных встречах с сотрудниками за закрытыми дверями часто выходит из себя, начинает даже материться и кричать на подчиненных. Как отмечается в материале, Байден может сорваться как на помощников низкого ранга, так и на высокопоставленных чиновников.
А 7 июля президент США неожиданно начал бить трибуну во время своего выступления в Южной Каролине. Видео такого нестандартного выступления сразу же появилось в сети. На кадрах видно, как глава государства несколько раз бьет ногой по трибуне, после чего поворачивается спиной к собравшейся аудитории и пытается проделать то же самое под другим углом.
«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», - попытался объяснить свой поступок глава государства, вызвав волну вопросов на тему того, а как вообще должна работать обычная трибуна…
Но больше всего ненависть Байдена вызывает, вероятно, трап самолета. Американский лидер несколько раз спотыкался при подъеме в самолёт. Российские СМИ скрупулёзно ведут хронологию его падений: март 2021 (трижды), июнь 2022, февраль и март 2023. Издание Politico сообщает, что теперь команда президента США все чаще старается использовать укороченный складной трап при перелетах, чтобы 80-летнему политику было проще. Отмечается, что обычно такое «приспособление» применяется при плохой погоде, ветре и дожде, но для Байдена теперь практически всегда делается исключение.
Еще один скандал с участием президент случился 15 июля, когда Байден попытался укусить маленькую девочку за плечо во время отъезда из Хельсинки. По данным СМИ, инцидент произошел, когда политик приветствовал сотрудников посольства и их семьи перед посадкой на самолет. На опубликованных Fox News кадрах видно, как Байден наклоняется к сидящей на руках у матери девочке и пытается укусить ее за плечо. Fox News указывает, что ребенок пытался избежать контакта с политиком.
Стоит отметить, что поведение пресс-секретаря президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер также выдает стрессовую атмосферу в Белом доме. Не так давно она вступила в спор с журналисткой и прямо в ходе брифинга сорвалась на эмоции. Всплеск злости Жан-Пьер спровоцировал вопрос, адресованный главному инфекционисту США Энтони Фаучи о том, что он сделал для расследования дела о происхождении коронавируса.
«Я не буду давать вам слово, если вы будете громко говорить, к тому же вы занимаете время, поскольку доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила, я не буду с вами ругаться», - ответила пресс-секретарь.
Журналистку в ее вопросе поддержал один из коллег, который также получил порцию злости от Жан-Пьер.
«Сейчас не ваша очередь. Я услышала вопрос, но мы не работаем так, как вы хотите. Это неуважительно. Я закончила, с меня хватит, прямо сейчас с вами всё», - эмоционально высказалась она.
Подобная вспыльчивость пресс-секретаря Джо Байдена замечена журналистами не впервые. Но любые ее высказывания меркнут на фоне высказываний самого американского лидера, который может что-то перепутать или неудачно пошутить, видимо, пытаясь сгладить обстановку.
Накануне президент США пошутил, что является «искусственным интеллектом». Об этом политик заявил во время выступления в Белом доме с речью о проблеме разработок с применением ИИ.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после шутки Джо Байдена про искусственный интеллект вспомнил песню американской рок-группы Green Day American Idiot из одноименного альбома.
«Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома ... становится ясно, что имел в виду "сонный Джо", говоря, что он искусственный интеллект», — написал Медведев.
Шутить Байден не перестал и на серьезном во всех отношениях саммите НАТО. В рамках саммита он провел двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Свою встречу с украинским коллегой он начал именно с шутки:
«Плохие новости для вас, господин Зеленский, — теперь мы никуда не денемся, вы застряли с нами», — сказал он.
В ответ Зеленский сдержанно посмеялся и поблагодарил Байдена за организацию этой встречи.
В тот же день Байден запутался при попытке назвать число членов НАТО, а до этого он перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве Киева в НАТО.
Все эти оговорки не оставляют сомнений в том, что Белый дом – это очень стрессовое место. Иногда там даже приходится эвакуировать людей…из-за обнаруженного кокаина.
Так, 4 июля в библиотеке Белого дома обнаружили кокаин, пишет газета The Guardian. О находке рассказал пожарный из группы по работе с опасными материалами. Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что в Белом доме объявили повышенную тревогу и эвакуировали персонал.
По его словам, спецслужбы начали расследование. Они выясняют, каким образом вещество попало в резиденцию президента США.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на эту новость со свойственной ему иронией. Он предположил, что запрещенное вещество предназначалось для поставки на Украину.
«Видимо, вместо [истребителей] F-16 киевскому дитятке приготовили успокоительное», - написал Медведев.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в разговоре с НСН говорил, что необычное поведение Байдена – это все-таки заболевание.
«У Байдена развивается деменция. Она находится между второй и третьей стадиями. Не представляю себе, что за врачи могли пропустить их к выборам, все это было видно до выборов. Большие эмоциональные нагрузки и ответственность вызывает только резкое прогрессирование этой симптоматики. К сожалению, дееспособность Байдена находится под большим вопросом. У него появилась лыжная походка, а это уже признак атаксии, то есть повреждения в некоторых структурах головного мозга. И этот процесс катастрофически прогрессирует. Отвечать за свои деяния Байден уже не способен. И этот человек держит «красную кнопку», не забывайте», - предупредил он.
По его словам, скоро Байден может перестать понимать окружающих.
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