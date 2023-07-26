«Просто стресс!»: В Белом доме оправдываются из-за агрессивности Байдена и его собаки

Так, действующие и бывшие чиновники Белого дома рассказали порталу Axios, что Джо Байден при личных встречах с сотрудниками за закрытыми дверями часто выходит из себя, начинает даже материться и кричать на подчиненных. Как отмечается в материале, Байден может сорваться как на помощников низкого ранга, так и на высокопоставленных чиновников.

А 7 июля президент США неожиданно начал бить трибуну во время своего выступления в Южной Каролине. Видео такого нестандартного выступления сразу же появилось в сети. На кадрах видно, как глава государства несколько раз бьет ногой по трибуне, после чего поворачивается спиной к собравшейся аудитории и пытается проделать то же самое под другим углом.

«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», - попытался объяснить свой поступок глава государства, вызвав волну вопросов на тему того, а как вообще должна работать обычная трибуна…

Но больше всего ненависть Байдена вызывает, вероятно, трап самолета. Американский лидер несколько раз спотыкался при подъеме в самолёт. Российские СМИ скрупулёзно ведут хронологию его падений: март 2021 (трижды), июнь 2022, февраль и март 2023. Издание Politico сообщает, что теперь команда президента США все чаще старается использовать укороченный складной трап при перелетах, чтобы 80-летнему политику было проще. Отмечается, что обычно такое «приспособление» применяется при плохой погоде, ветре и дожде, но для Байдена теперь практически всегда делается исключение.

Еще один скандал с участием президент случился 15 июля, когда Байден попытался укусить маленькую девочку за плечо во время отъезда из Хельсинки. По данным СМИ, инцидент произошел, когда политик приветствовал сотрудников посольства и их семьи перед посадкой на самолет. На опубликованных Fox News кадрах видно, как Байден наклоняется к сидящей на руках у матери девочке и пытается укусить ее за плечо. Fox News указывает, что ребенок пытался избежать контакта с политиком.

Стоит отметить, что поведение пресс-секретаря президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер также выдает стрессовую атмосферу в Белом доме. Не так давно она вступила в спор с журналисткой и прямо в ходе брифинга сорвалась на эмоции. Всплеск злости Жан-Пьер спровоцировал вопрос, адресованный главному инфекционисту США Энтони Фаучи о том, что он сделал для расследования дела о происхождении коронавируса.