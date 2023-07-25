Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена

Авторы исследования сообщили, что 45% избирателей-республиканцев назвали Трампа наиболее вероятным кандидатом на победу над президентом Джо Байденом на следующих выборах. Еще 24% заявили, что экс-глава Белого дома «вероятно, самый сильный».

Телеканал Fox News со ссылкой на результаты опроса ранее заявил, что 51% американцев считают Трампа сильным лидером. Предпочтение Байдену отдали 33% респондентов.

Как сообщает «Радиоточка НСН», объявивший о намерении участвовать в президентских выборах губернатор штата Флорида Рон Десантис попал в ДТП.

