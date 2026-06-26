ОТВЕТ ЛУКАШЕНКО: МОРДЫ, ДОЯРКИ И МИР

Белоруссия не участвует в российско-украинском конфликте, при этом именно о ней пишут СМИ и говорят политики в последние дни. Так, 19 июня Зеленский потребовал от Белоруссии убрать от границы с его страной некие ретрансляторы, якобы корректирующие российские удары.

«Пусть уберет эту технику, пусть отключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. (…) Если он этого не сделает, сделаем мы», — пообещал Зеленский на пресс-конференции с президентом Гондураса, а СМИ сочли его заявление ультиматумом.

На днях Зеленский заявил, что ретрансляторы с 22 июня отключены, после чего интернет наводнили заголовки от том, что Лукашенко «сдал назад», «сдулся», «прогнулся» и так далее. Теперь заговорил уже президент Белоруссии.

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая (…) Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться», - сказал Лукашенко 25 июня на встрече в Минске с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Он призвал Киев договариваться, а не пытаться «бить в морду», подчеркнув, что белорусы не собираются воевать с украинцами.

«Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы (…) Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать (…) Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», - пообещал Александр Григорьевич.

По данным белорусского государственного информагентства БелТА, Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре.

«Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира - давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить (…) Я это говорю, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России - это, прежде всего, ударит по Беларуси», - продолжил свой спич президент Белоруссии.

