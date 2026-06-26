«Бить в морду?»: Лукашенко ответил на ультиматумы и бравады Зеленского
Лукашенко призвав Киев «не кричать и не пылить», пригрозив мгновенным изменением качества войны, заверив, что белорусы не хотят воевать против доярок и механизаторов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на ультиматумы, угрозы и победоносные заявления украинского лидера Владимира Зеленского предупредил Киев о «молниеносных» последствиях втягивания Минска в конфликт, подтвердив при этом миролюбивые намерения.
ОТВЕТ ЛУКАШЕНКО: МОРДЫ, ДОЯРКИ И МИР
Белоруссия не участвует в российско-украинском конфликте, при этом именно о ней пишут СМИ и говорят политики в последние дни. Так, 19 июня Зеленский потребовал от Белоруссии убрать от границы с его страной некие ретрансляторы, якобы корректирующие российские удары.
«Пусть уберет эту технику, пусть отключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. (…) Если он этого не сделает, сделаем мы», — пообещал Зеленский на пресс-конференции с президентом Гондураса, а СМИ сочли его заявление ультиматумом.
На днях Зеленский заявил, что ретрансляторы с 22 июня отключены, после чего интернет наводнили заголовки от том, что Лукашенко «сдал назад», «сдулся», «прогнулся» и так далее. Теперь заговорил уже президент Белоруссии.
«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая (…) Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться», - сказал Лукашенко 25 июня на встрече в Минске с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Он призвал Киев договариваться, а не пытаться «бить в морду», подчеркнув, что белорусы не собираются воевать с украинцами.
«Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы (…) Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать (…) Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», - пообещал Александр Григорьевич.
По данным белорусского государственного информагентства БелТА, Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре.
«Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира - давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить (…) Я это говорю, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России - это, прежде всего, ударит по Беларуси», - продолжил свой спич президент Белоруссии.
А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? «ВЫДУМАННАЯ ПОБЕДА»
В ходе беседы с Воробьевым Лукашенко ничего не сказал про те самые ретрансляторы, об отключении которых говорил Зеленский. В Кремле также сказали, что ничего не знают об этом.
«Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией. Работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств», - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом военный блогер Юрий Подоляка сказал НСН, что ретрансляторы могут быть «выдумкой» Зеленского.
«Зеленскому нужны постоянные победы, а когда побед нет, ему нужно их выдумать. Никто ничего и не слышал особо про ретрансляторы в Белоруссии до того момента, как Зеленский объявил ультиматум Минску. Тут схема такая: давайте мы объявим, что они есть, выдвинем ультиматум Лукашенко, а потом скажем, что Лукашенко их убрал, и мы победили. Причем в данной ситуации что бы ни сказал Лукашенко после заявления Зеленского, будет выглядеть, как будто он сперва "прогнулся", а теперь оправдывается. Беспроигрышная ситуация», — пояснил Подоляка.
На фоне ультиматума Зеленского российский военкор Юрий Котенок предположил, что Киев может попытаться атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод, а также указал на опасность втягивания в конфликт Польши. Однако политолог Александр Асафов заявил НСН, что после героизации Киевом нацистов и заочного конфликта с Зеленским президента Польши Кароля Навроцкого Варшава отвернется от Киева.
«Если рассматривать вопрос в целом, со всеми Белыми орлами и прочими наградами, чествованием преступников и так далее, здесь прежнего согласия не будет, поскольку все выводы сделаны. Речь идет о развороте официальной Варшавы в сторону от Киева, который будет болезненным для Украины. Польский политический истеблишмент и избиратели, безусловно, против киевского режима, прославления убийц Волынской резни. Конечно, народ на стороне тех, кто говорит о недопустимости прославления убийц поляков», - подчеркнул Асафов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Канаде разбился самолет с пожарными, погибли три человека
- Котяков заявил, что россияне 40-45 лет востребованы на рынке труда
- «Бить в морду?»: Лукашенко ответил на ультиматумы и бравады Зеленского
- В Дагестане задержали подростка-администратора международной террористической сети
- В Новомосковске промышленное предприятие повреждено из-за атаки БПЛА
- В очереди на автоподходах к Крымскому мосту скопилось 1,9 тысячи машин
- Над регионами России сбили 660 украинских дронов
- Южная Корея захотела подготовить 500 тысяч «воинов-дронов»
- В Венесуэле из-за землетрясения погибли 235 человек, пострадали 4,3 тысячи
- Россиян могут заставить платить за зарубежный интернет