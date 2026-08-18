Картофель, который летом обычно дешевеет, по сравнению с прошлым годом подорожал в опте почти на 40%. Из-за низкой рентабельности и рекордного урожая прошлого года аграрии снизили площади под посадку овоща, а плохая погода помешала выйти на прежнюю урожайность. В рознице картошка подорожала уже на 22%, пишет Forbes. Акатьев отметил, что фермеры сегодня продают картофель по прошлогодней цене, но если ситуация с топливо не разрешится, то стоимость овоща подскочет.

«Мы, фермеры, продаём картофель по прошлогодней цене. Если продавцы завышают цены, то мы тут ни при чём. У нас другая проблема — у нас нет горючего: дизельного топлива, бензина. Это основная проблема. Частники порой повышают цены в два раза! При таком дефиците топлива конечная цена на картофель может вырасти на 30%. Дефицита самого картофеля у нас нет. В некоторых регионах могут быть проблемы, но это единичный фактор», — сказал собеседник НСН.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сказал НСН, что увеличить производство в сельском хозяйстве для России – не проблема, но нужны экономические стимулы от государства, а не препятствия.

