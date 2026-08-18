Россиянам назвали лучшие места для подработки
Пять основных сфер находятся в поиске персонала на совмещение, заявила НСН Наталья Голованова.
Каждый второй россиянин мечтает о подработке, а найти ее проще всего в логистике, доставке, туризме, ретейле и научной сфере, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Почти половина россиян — 46% — планируют подрабатывать осенью 2026 года. В среднем они рассчитывают получать от дополнительной занятости около 36,6 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит «Коммерсантъ». Голованова назвала лучшие сферы для поиска.
«Среди активных вакансий на подработку и неполную занятость сейчас больше всего предложений в таких сферах: ретейл (продавцы, кассиры), доставка (курьеры, автокурьеры), логистика (водители, складской персонал), туризм, гостиницы, общественное питание (официанты, бармены, бариста), наука, образование, повышение квалификации (учителя, воспитатели, репетиторы). Распространение таких предложений связано с расширением удаленной работы, ускоренным развитием платформенной занятости — можно мгновенно найти вакансию онлайн или оформить самозанятого на Госуслугах и нехваткой кадров. В целях экономии работодатели стали проявлять гибкость в найме и использовать совместителей, покрывающих неполный день», — отметила она.
Голованова объяснила, сколько денег можно получить от дополнительной занятости.
«Два из трех подрабатывающих не скрывают от работодателей факт наличия второго места работы. Большинство опрошенных представителей компаний заявили, что ко внешнему совместительству сотрудников у них относятся спокойно-нейтрально. Доход от подработки зависит от того, сколько времени ей уделяет работник. Недавно мы выяснили, что к подработкам прибегают все чаще, времени на них тратят меньше, а зарабатывают на них больше. Подработка есть у каждого четвертого работающего россиянина, еще 50% мечтают ее найти. Две трети подрабатывающих тратят на вторую работу не более 10 часов в неделю, а дополнительный доход в среднем составляет до 30% личного бюджета», — указала она.
Ранее Голованова назвала НСН возраст, когда лучше всего поменять профессию.
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