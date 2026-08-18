Каждый второй россиянин мечтает о подработке, а найти ее проще всего в логистике, доставке, туризме, ретейле и научной сфере, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.



Почти половина россиян — 46% — планируют подрабатывать осенью 2026 года. В среднем они рассчитывают получать от дополнительной занятости около 36,6 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит «Коммерсантъ». Голованова назвала лучшие сферы для поиска.