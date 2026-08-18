Молодежь должна понять, что женитьба принесет супругам огромные возможности, поэтому надо рассказывать об этом. Только этот фактор удерживает зумеров от брака, рассказала НСН первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.



Зумеры всё реже женятся — количество браков в возрастной категории 18-24 лет сократилось в два раза по сравнению с данными среди молодежи в 2000-м году. Чаще всего россияне идут под венец в 25-34 года. Это следует из данных «Росстата». Буцкая уверена, что это не плохая ситуация.