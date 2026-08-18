«Не знают возможностей»: В Госдуме объяснили нежелание молодежи жениться
Молодые пары будут активнее вступать в брак, если рассказывать им о преимуществах семейной жизни, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Молодежь должна понять, что женитьба принесет супругам огромные возможности, поэтому надо рассказывать об этом. Только этот фактор удерживает зумеров от брака, рассказала НСН первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Зумеры всё реже женятся — количество браков в возрастной категории 18-24 лет сократилось в два раза по сравнению с данными среди молодежи в 2000-м году. Чаще всего россияне идут под венец в 25-34 года. Это следует из данных «Росстата». Буцкая уверена, что это не плохая ситуация.
«К сожалению, мы видим тенденцию увеличения возраста вступления в брак в принципе. Это общемировой тренд, и мы далеко не в лидерах с точки зрения того, в каком возрасте все женятся. У нас еще относительно молодые свадьбы, потому что есть страны, где это все начинается уже сильно после 30. В России есть еще 20-летние ребята, которые вступают в брак впервые, и хотелось бы, чтобы это решение было на всю жизнь. С ними надо работать. Это поколение, которое любит считать, поэтому мы должны им объяснять понятным языком, как улучшится их жизнь после свадьбы. У нас 3500 мер поддержки, всех их нельзя держать в голове. Поэтому я думаю, что единственное, что останавливает молодежь от женитьбы — это незнание своих возможностей. Как только она поймет весь масштаб, при условии, что есть за кого выходить замуж, то никаких проблем не будет», — подчеркнула она.
Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман назвала НСН минимальную цену для свадьбы в 2026 году.
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