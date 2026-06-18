Белоруссия очень сдержанно реагирует на украинские провокации, так как ее резкие движения сыграют на руку Украине, к тому же она готова лишь к оборонительной войне. Об этом НСН рассказал ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.

Обстановка на юге от государственной границы Белоруссии остается напряженной, и ее надо продолжать охранять в усиленном режиме, заявил президент страны Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА. Такое заявление он сделал после заслушивания доклада о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030 годы. Алесин раскрыл, насколько там опасная ситуация.

«Ситуация напряженная в плане гибридной войны. Сложно представить, что там могут начаться реальные военные действия, потому что наши южные границы — это сплошное болото, поймы рек, озера. Проходимыми там были раньше только дефиле — промежутки между озерами и болотами. Но сейчас украинская сторона во многих местах взорвала мосты и заминировала эти дефиле. Так что возможны действия только диверсионно-разведочных групп и воздушная война. На нашу территорию постоянно проникают украинские БПЛА и провоцируют нашу систему ПВО. Ну и ведут разведку за всеми передвижениями белорусских войск. По обращениям украинских коллег, я могу судить, что их очень беспокоит возможный ответный удар Белоруссии. Потому что от нашей южной границы до Киева — всего ничего», - рассказал он.

По мнению Алесина, все эти провокации делаются с целью вывести Белоруссию на ответные действия и тем самым использовать это для выманивания у Запада большей помощи.