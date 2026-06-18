«Линия Сталина»: Как в Белоруссии готовятся отражать нападение Украины
Александр Алесин заявил НСН, что Лукашенко не просто так осторожен в своей реакции на провокации, так как помимо сильных козырей у белоруской армии есть и слабые места.
Белоруссия очень сдержанно реагирует на украинские провокации, так как ее резкие движения сыграют на руку Украине, к тому же она готова лишь к оборонительной войне. Об этом НСН рассказал ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
Обстановка на юге от государственной границы Белоруссии остается напряженной, и ее надо продолжать охранять в усиленном режиме, заявил президент страны Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА. Такое заявление он сделал после заслушивания доклада о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030 годы. Алесин раскрыл, насколько там опасная ситуация.
«Ситуация напряженная в плане гибридной войны. Сложно представить, что там могут начаться реальные военные действия, потому что наши южные границы — это сплошное болото, поймы рек, озера. Проходимыми там были раньше только дефиле — промежутки между озерами и болотами. Но сейчас украинская сторона во многих местах взорвала мосты и заминировала эти дефиле. Так что возможны действия только диверсионно-разведочных групп и воздушная война. На нашу территорию постоянно проникают украинские БПЛА и провоцируют нашу систему ПВО. Ну и ведут разведку за всеми передвижениями белорусских войск. По обращениям украинских коллег, я могу судить, что их очень беспокоит возможный ответный удар Белоруссии. Потому что от нашей южной границы до Киева — всего ничего», - рассказал он.
По мнению Алесина, все эти провокации делаются с целью вывести Белоруссию на ответные действия и тем самым использовать это для выманивания у Запада большей помощи.
«Это делается для Европы. [Президенту Украины Владимиру. - Прим. НСН] Зеленскому необходимо спровоцировать Белоруссию на резкие дипломатические шаги, на перегруппировку войск, возможно, на привлечение российских войск с тем, чтобы обосновать свои просьбы Европе и США о поставке дополнительных систем вооружения. В принципе, возможно использование украинцами вооруженной белорусской оппозиции: в случае чего она сможет проникнуть в Белоруссию, захватить какой-то районный центр и обратится к мировому сообществу за помощью. Руководство и Белоруссии, и России эти планы понимает», - отметил он.
Этим же объясняется и сдержанность Лукашенко, который просто не хочет осуществлять планы Зеленского. К тому же, по словам Алесина, Белоруссия готова только к оборонительной войне.
«Думаю, Лукашенко переполняет гнев, но он понимает, что сейчас поддаться на провокацию — это сыграть в пользу Зеленского. Для ведения наступательных операций количество вооруженных белорусских сил непригодно. У нас больше ПВО, ракетных войск, артиллерии. Поэтому Белоруссия готова к оборонительной войне, используя лесисто-болотистую местность. Лукашенко поставил задачу возвести полевые фортификационные укрепления на юге и западе — некий аналог линии Сталина. Задача белорусской армии там — вести оборонительный бой до прибытия российского контингента. У нас с Россией совместная группировка сухопутных войск», - уточнил Алесин.
Он также добавил, что Белоруссия располагает одной из самых больших группировок систем залпового огня «Смерч». Также у нее есть система «Полонез», «Ураган» и так далее.
Ранее Лукашенко прокомментировал атаку на белорусский автобус с детьми в Брянской области. Он отметил, что у страны конфликт «за забором, а иногда и ближе», что подтверждают разного рода провокации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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