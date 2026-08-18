Сложно, но вырулят: BadComedian оценил шансы на достойный финал «Форсажа»

Одиннадцатый фильм по франшизе «Форсаж» необязательно станет последним, сказал НСН Евгений Баженов.

Хотя последние фильмы серии «Форсаж» заметно проигрывали первым частям, в целом это знаковая франшиза для целого поколения зрителей, заявил в беседе с НСН блогер Евгений Баженов (BadComedian).

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Съемки фильма «Форсаж навсегда» начнутся в декабре 2026 года, сообщил актер и продюсер ряда фильмов франшизы Вин Дизель в интервью журналу Variety. Новая картина станет одиннадцатой по счету в серии. Премьера ожидается 17 марта 2028 года. «Форсаж» - самая продолжительная и прибыльная франшиза киностудии Universal, ее общие сборы составили $7,3 млрд. Баженов усомнился, что создатели смогут закончить на высокой ноте.

«Мне кажется, тяжело будет вырулить на какой-то адекватный финал, чтобы все были довольны. В какой-то момент «Форсаж» нашел свою уникальную формулу, которая работала на семейную аудиторию, и на тех, кто любит тупой экшен. Мне в какой-то момент очень нравился «Форсаж». Это кино, на которое ты идешь, чтобы посмеяться, посмотреть на крутость Вина Дизеля и других актеров. Это бесконечные коллаборации с популярными артистами и мегаэкшен-героями. Однако в какой-то момент в последних частях начали сильно перегибать в сторону дурости, которую не выдерживаешь при просмотре. Сделать финальную часть, чтобы она была не полностью идиотской – сложно. Плюсом в сценарии они хотят отразить связь с предыдущими частями, показать предысторию Вина Дизеля. Это тоже будет непросто. Я не жду ничего хорошего, но пойду посмотреть, чтобы посмеяться», - сказал он.

Как отметил собеседник НСН, несмотря на заверения Дизеля, нельзя исключать, что в будущем появятся и другие фильмы по франшизе.

«То, что этот финальный заезд такой же, как все остальные "финальные" – факт. Если фильм соберет невероятную кассу, можно быть уверенным - через пару лет вернется какой-то неотомщенный брат. Он захочет расквитаться с Вином Дизелем и его детьми, и надо опять держать оборону. Это вопрос сборов. Если франшиза поутихнет на какой-то срок, аудитория соскучится и будут какие-то сигналы о возможных сборах, думаю "Форсаж" вернется. Проблема еще и в том, что происходит с франшизой на продюсерском уровне. Там ведь есть борьба, Вин Дизель говорит, что он самый главный, но у него пытаются отобрать его историю. Если Вин Дизель еще будет держать бразды правления, обязательно организует еще один заезд, пусть и с новой командой», - допустил Баженов.

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По его словам, франшиза точно не прошла незамеченной для индустрии.

«Думаю, это очень заметная франшиза, первые две-три части оставили особенный след. Несколько поколений выросло на "Форсаже", несколько поколений точно знают "Форсаж" как мем. Думаю, это на 100% оставило отпечаток в контексте экшен-фильмов, в контексте фильмов про стрит-рейсинг. Довольно большой сегмент аудитории интересуется машинами, гонками. Это так же значимо, как боевики 90-х. Если мы росли на Шварценеггере, то следующее поколение – на фильмах Вине Дизеля. Фильмы франшизы в определенный момент собирали невероятно много», - напомнил он.

Ранее сообщалось, что компании Peacock и Universal анонсировали четыре сериала по вселенной «Форсаж». Все проекты находятся на ранней стадии разработки, подробности сюжетов пока не раскрываются. Сценарий пилотного эпизода первого сериала напишут Майк Дэниелс («Сыны анархии») и Вулф Коулман («Оттенки синего»), напоминает «Радиоточка НСН».

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