Трамп: Переговоры с Ираном не ведутся и не планируются
18 августа 202616:53
Алексей Филимонов
США не ведут переговоры с Ираном не планируют подобных действий. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Также глава Белого дома указал, что морская блокада Ирана остаётся в полной силе.
«Ормузский пролив открыт для судоходства и работает», - добавил политик в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что главная цель США - чтобы Иран не обладал ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также он пригрозил ударить по Оману, если страна помешает урегулированию.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ведущие маркетплейсы раскрыли данные продаж виниловых пластинок
- В Госдуме назвали условие для встречи Уэста с Путиным
- Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 млрд рублей
- Умерла актриса московского театра «Ромэн» Наталья Бизева
- За 50 тысяч рублей: До 70% россиян готовы подрабатывать не по профессии
- Глава Минэнерго признал наличие очередей на заправках в России
- В России предложили новый способ борьбы с перекупщиками билетов в театры
- В Сирии двоюродного брата Башара Асада приговорили к смертной казни
- Психолог раскрыла, что может заставить зумеров жениться раньше
- Сложно, но вырулят: BadComedian оценил шансы на достойный финал «Форсажа»