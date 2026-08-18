Трамп: Переговоры с Ираном не ведутся и не планируются

США не ведут переговоры с Ираном не планируют подобных действий. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

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Также глава Белого дома указал, что морская блокада Ирана остаётся в полной силе.

«Ормузский пролив открыт для судоходства и работает», - добавил политик в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что главная цель США - чтобы Иран не обладал ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также он пригрозил ударить по Оману, если страна помешает урегулированию.


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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