Навроцкий против Туска? Как скандал с Украиной «расколол» лидеров Польши
Украине не избежать раскола с Польшей, при этом президент Навроцкий выступает от имени сторонников Трампа, а премьер Туск солидарен с «евротройкой», сказал в эфире НСН Александр Асафов.
Весь польский политический истеблишмент и народ поддерживает президента этой страны Кароля Навроцкого в скандале с прославлением Украиной нацистов, объяснил в интервью НСН политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.
Ранее стало известно, что президент Польши не получил приглашение на международную конференцию по Украине, которая пройдет в Гданьске 25-26 июня. Приглашения на эту конференцию составляли совместно премьер Польши Дональд Туск и лидер киевского режима Владимир Зеленский. На прошлой неделе Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за героизацией Киевом деятелей УПА (Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской организацией и запрещена. - Прим. НСН). Асафов объяснил, чем отличаются позиции президента и премьера Польши.
«Туск - это другая политическая сила. Навроцкого поддерживает партия "Право и справедливость", а Туск представляет полярную политическую силу. С точки зрения их политических позиций это вполне логично. Хотя, конечно, весь польский политический истеблишмент солидарен с Навроцким. У Туска же остается возможность находиться на позиции, солидарной с "евротройкой": Германией, Великобританией и Францией. Есть два польских термина: под люстрой и над Вислой. Под люстрой - это президент, он на свету, на него все смотрят, а над речкой Вислой – это парламент, который принимает решения по претензиям Украине, снижению помощи украинским беженцам и прочим нелицеприятным вопросам», - отметил эксперт.
По его мнению, прежнего согласия между Польшей и Украиной уже не будет.
«Если рассматривать вопрос в целом, со всеми Белыми орлами и прочими наградами, чествованием преступников из УПА и так далее, здесь прежнего согласия не будет, поскольку все выводы сделаны. Дело здесь не в конференции в Гданьске, на которую кого-то не пригласили, а в развороте официальной Варшавы в сторону от Киева, который будет болезненным для Украины. Польский политический истеблишмент и избиратели, безусловно, против киевского режима, прославления убийц Волынской резни. Еще один важный момент для поляков - подавление Варшавского восстания с убийством в течение нескольких дней 115 тысяч человек на улицах города. В этих событиях принимала активное участие не только дивизия СС Оскара Дирлевангера, но и те самые представители УПА, которых было численно больше, чем эсесовцев. Они проявили колоссальную жестокость, и это для поляков очень важная болевая точка, как и Волынская резня. Поэтому, конечно, народ на стороне тех, кто говорит о недопустимости прославления убийц поляков», - подчеркнул Асафов.
Вместе с тем он призвал не спешить называть Навроцкого новым Виктором Орбаном, экс-премьером Венгрии, занимавшим пророссийскую позицию.
«Навроцкий, как и Виктор Орбан, и нынешний премьер Венгрии Мадьяр, и Фицо (премьер Словакии Роберт Фицо – НСН) действуют с точки зрения интересов своих стран. Наши интересы могут временно или ценностно совпадать, как это было с Орбаном. Но то, что Навроцкий имеет смелость говорить об этом вслух с политической трибуны, не боясь евробюрократов из Брюсселя, не делает его нашим союзником. Он представляет самую крупную евроскептическую политическую силу в Европе, она американоцентрична, они даже пытались создать "Форт Трамп". Здесь понятно, на чьей стороне симпатии», - заключил собеседник НСН.
После лишения Зеленского ордена Белого орла ряд политиков из Польши и Украины стали публично отказываться от ранее врученных украинских и польских наград. При этом Зеленский обвинил Навроцкого в том, что тот якобы пытается заработать политические очки на скандале вокруг прославления Киевом УПА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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