Весь польский политический истеблишмент и народ поддерживает президента этой страны Кароля Навроцкого в скандале с прославлением Украиной нацистов, объяснил в интервью НСН политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.

Ранее стало известно, что президент Польши не получил приглашение на международную конференцию по Украине, которая пройдет в Гданьске 25-26 июня. Приглашения на эту конференцию составляли совместно премьер Польши Дональд Туск и лидер киевского режима Владимир Зеленский. На прошлой неделе Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за героизацией Киевом деятелей УПА (Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской организацией и запрещена. - Прим. НСН). Асафов объяснил, чем отличаются позиции президента и премьера Польши.