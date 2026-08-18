Закопанный немецкий танк «Пантера» нашли во дворе университета в Казани
Закопанный немецкий танк «Пантера» (Panzerkampfwagen V) времён Великой Отечественной войны нашли в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ). Об этом сообщает RT.
В вузе уточнили, что боевая машина была обнаружена во время строительных работ в ходе разбора старого складского помещения.
Начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных рассказал, что ранее танк использовался для выполнения лабораторных работ и исследований на «спецфакультете», который занимался «химией и технологией порохов, взрывчатых веществ и пиротехнических составов».
«Более 60 лет подземный объект не использовался и место его расположения было известно лишь приблизительно», - добавил он.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что британский танк Challenger - это «кастрюля», которая не годится для реальных боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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