Закопанный немецкий танк «Пантера» нашли во дворе университета в Казани

В вузе уточнили, что боевая машина была обнаружена во время строительных работ в ходе разбора старого складского помещения.

Начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных рассказал, что ранее танк использовался для выполнения лабораторных работ и исследований на «спецфакультете», который занимался «химией и технологией порохов, взрывчатых веществ и пиротехнических составов».

«Более 60 лет подземный объект не использовался и место его расположения было известно лишь приблизительно», - добавил он.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что британский танк Challenger - это «кастрюля», которая не годится для реальных боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

