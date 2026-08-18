Британский премьер Бернем пообещал продолжить поддержку Украину
Великобритания на 100% поддерживает Украину и продолжит это делать. Как пишет РИА Новости, об этом заявил британский премьер-министр Энди Бёрнем.
По его словам, Лондон - «не из тех друзей, которые появляются только в хорошую погоду».
«Мы будем рядом с Украиной в трудную минуту, и это не изменится», - сказал политик.
Ранее российское посольство в Лондоне, после публикации The Times о применении ВСУ британских беспилотников для ударов вглубь РФ, предупредило Великобританию об ответе за поддержку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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