Британский премьер Бернем пообещал продолжить поддержку Украину

Великобритания на 100% поддерживает Украину и продолжит это делать. Как пишет РИА Новости, об этом заявил британский премьер-министр Энди Бёрнем.

Посольство РФ указало на антироссийский курс нового правительства Британии

По его словам, Лондон - «не из тех друзей, которые появляются только в хорошую погоду».

«Мы будем рядом с Украиной в трудную минуту, и это не изменится», - сказал политик.

Ранее российское посольство в Лондоне, после публикации The Times о применении ВСУ британских беспилотников для ударов вглубь РФ, предупредило Великобританию об ответе за поддержку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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