Британский премьер Бернем пообещал продолжить поддержку Украину

По его словам, Лондон - «не из тех друзей, которые появляются только в хорошую погоду».

«Мы будем рядом с Украиной в трудную минуту, и это не изменится», - сказал политик.

Ранее российское посольство в Лондоне, после публикации The Times о применении ВСУ британских беспилотников для ударов вглубь РФ, предупредило Великобританию об ответе за поддержку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».