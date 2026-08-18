В Египте оправдали задержанного за нарушение норм ислама российского туриста

Российский турист, которого задержали в Египте за нарушение норм ислама, был оправдан. Об этом пишет RT.

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Супруга россиянина рассказала СМИ, что её муж споткнулся о лежак и слегка коснулся сидевшую на нём мусульманку, за что на него подали в суд.

Как сообщили в посольстве РФ в Каире, судья вынес оправдательный вердикт по основному перечню предъявленных россиянину обвинений, но оштрафовал его на 10 тысяч египетских фунтов. При этом прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию.

«Продолжим... оказывать всё возможное содействие, добиваясь освобождения и скорейшего возвращения россиянина на родину», — добавили в диппредставительстве.

Ранее в Грузии возбудили дело из-за постов в соцсетях с негативом в адрес российских туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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