«Серьезная встреча»: Ушаков оценил предстоящие переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Он указал, что предстоит «серьёзная международная встреча», которая «требует подготовки и согласования».

«Как только это будет вырисовываться, мы об этом заявим. Пока ничего», - сказал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что визит в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера «остаётся в поле зрения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

