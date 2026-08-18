«Серьезная встреча»: Ушаков оценил предстоящие переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера вызывает столько вопросов, словно «речь идёт о приезде родственников из Калуги в Москву». Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Рябков: Сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву будут согласованы оперативно

Он указал, что предстоит «серьёзная международная встреча», которая «требует подготовки и согласования».

«Как только это будет вырисовываться, мы об этом заявим. Пока ничего», - сказал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что визит в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера «остаётся в поле зрения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияСШАПереговорыЮрий Ушаков

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