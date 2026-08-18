«Здесь не столько юридическая проблема, сколько потенциальные риски потери инвестиций. Если вы покупаете долю в квартире, которая не выделена как комната отдельно, то не очень понятно, что вы имеете, кроме доли. Желательно, чтобы объекту был присвоен индивидуальный кадастровый номер, тогда гораздо легче понимать, что вы купили. Плюс есть риски, связанные с уплатой налогов, непонятная схема оплаты коммунальных платежей. Также возможны проблемы, связанные с использованием общего имущества. Например, кухня, туалет и так далее», - рассказал он.

По его словам, такую недвижимость также сложнее будет перепродать.

«Вторая группа рисков связана с тем, что в таких помещениях очень часто в жилых комнатах возникают мокрые зоны, что зачастую незаконно. Их могут заставить демонтировать. Продают это как комфортное решение, а на самом деле это зачастую нарушение, это нужно проверять отдельно. Перепродать такую недвижимость тоже сложнее, нужно запросить у всех совладельцев отказ от покупки этой доли. Как морковку такое предложение выставляют, но проблем выше крыши», - заключил собеседник НСН.

Ранее россиян предупредили о подорожании жилья на вторичке в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

