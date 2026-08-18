Нелегкая доля: Чем обернется покупка части квартиры под видом студии
Константин Апрелев заявил НСН, что в «студиях» в жилых комнатах зачастую возникают незаконные мокрые зоны.
Покупка доли в квартире под видом студии несет в себе больше рисков, чем выгоды, заявил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
В России набирает обороты схема, при которой под видом отдельных студий покупателям предлагают доли в просторных квартирах с незаконной перепланировкой, пишут «Известия». Особенно распространена такая практика в крупных городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Апрелев рассказал, на что смотреть при такой сделке.
«Здесь не столько юридическая проблема, сколько потенциальные риски потери инвестиций. Если вы покупаете долю в квартире, которая не выделена как комната отдельно, то не очень понятно, что вы имеете, кроме доли. Желательно, чтобы объекту был присвоен индивидуальный кадастровый номер, тогда гораздо легче понимать, что вы купили. Плюс есть риски, связанные с уплатой налогов, непонятная схема оплаты коммунальных платежей. Также возможны проблемы, связанные с использованием общего имущества. Например, кухня, туалет и так далее», - рассказал он.
По его словам, такую недвижимость также сложнее будет перепродать.
«Вторая группа рисков связана с тем, что в таких помещениях очень часто в жилых комнатах возникают мокрые зоны, что зачастую незаконно. Их могут заставить демонтировать. Продают это как комфортное решение, а на самом деле это зачастую нарушение, это нужно проверять отдельно. Перепродать такую недвижимость тоже сложнее, нужно запросить у всех совладельцев отказ от покупки этой доли. Как морковку такое предложение выставляют, но проблем выше крыши», - заключил собеседник НСН.
Ранее россиян предупредили о подорожании жилья на вторичке в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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