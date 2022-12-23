В Twitter раскритиковали намек Бербок о новых поставках вооружения Украине

Также пользователи социальной сети призывали не обращать внимания на заявление Бербок, партия которой является «мозговым центром США».

Ранее Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях Российской Федерации. Бербок убеждена, что российский сценарий прекращения огня в зоне СВО на Украине не улучшит жизнь украинцев. При этом немецкий министр заявила, что не рассчитывает на установление данного режима в ближайшее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



