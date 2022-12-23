В Twitter раскритиковали намек Бербок о новых поставках вооружения Украине

Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно проработать сценарии для отправки дополнительного вооружения Украине.

«ФРГ должна разработать сценарии, в которых следует заботиться о нуждах граждан», - выступил с ответным предложением один из пользователей.

«Только разжигает конфликт. Ужасный дипломат», — заявил другой читатель.

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Также пользователи социальной сети призывали не обращать внимания на заявление Бербок, партия которой является «мозговым центром США».

Ранее Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях Российской Федерации. Бербок убеждена, что российский сценарий прекращения огня в зоне СВО на Украине не улучшит жизнь украинцев. При этом немецкий министр заявила, что не рассчитывает на установление данного режима в ближайшее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаГермания
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