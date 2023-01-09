В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине
Поставки вооружений Украине не отвечают интересам Германии. Об этом заявил сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалл.
«Сначала боевые машины пехоты, а теперь даже самые современные боевые танки. Правительство Германии втягивает Германию в войну с Россией», - отметил он.
В правительстве ФРГ допустили возможность со временем передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 1 и Leopard 2, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Позже сообщалось, что аравительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие боевые танки Leopard 2. Об этом журналистам рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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