«Разрушения и жертвы»: На Украину едет новая партия немецкого вооружения
Германия собралась поставить Киеву тяжелую боевую технику БМП Marder и ЗРК Patriot, на этом фоне Россия заявила, что такое решение является шагом к эскалации конфликта под давлением Вашингтона.
Посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении посольства РФ.
«Особо циничным выглядит принятие (решения – ред. НСН) накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня», - говорится в сообщении.
В дипведомстве отметили, что та скорость, с которой был согласован конфронтационный шаг, не оставляет сомнений, что на его осуществление в Берлине пошли в том числе «под серьезным давлением Вашингтона, действуя в соответствии с разрушительной логикой трансатлантической солидарности». Там указали, что решение Берлина о поставке киевскому режиму тяжелых вооружений самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений.
По словам представителей ведомства, накачка Киева летальными вооружениями и тяжелой боевой техникой – это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом «исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».
«Становится все более очевидным, что ФРГ и страны коллективного Запада не заинтересованы в поисках мирного разрешения конфликта. Их стараниями Украина фактически превращена в боевой испытательный полигон, а украинский народ – в инструмент для достижения геополитических интересов Запада, что в итоге ведет лишь к затягиванию боевых действий и бессмысленным жертвам, и разрушениям», - заключили в дипведомстве.
Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре 5 января условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. В заявлении на сайте Белого дома сообщается, что обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
При этом еще 17 декабря 2022 года Шольц заявлял, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Однако Германия, по словам канцлера, готова продолжать оказывать помощь Киеву.
«Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. В-третьих, немцы не будут действовать в одиночку. Это критерий нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году», — приводит издание Süddeutsche Zeitung слова Шольца.
В поставках танков Leopard Германия отказала Украине в октябре. Тогда канцлер ФРГ объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами. Однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отмечала, что государство будет стремиться поддерживать Украину «сколько необходимо». Также она выступала против прекращения огня на Украине на условиях России.
Многие немецкие политики указывали, что Шольц боится реакции России на поставки вооружений Украине. Депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявлял, что именно по этой причине канцлер не решился передать Украине боевые танки.
«На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией (со стороны Берлина, ред – НСН)», — предположил парламентарий.
Кроме того, он раскритиковал заявление главы немецкого правительства о том, что Берлин не станет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО.
«Шольц сам заставил себя "действовать в одиночку". Испания, среди прочего, неофициально говорила с Германией о поставках танков», — сказал Кизеветтер.
Также эксперты и политики предупреждали, что Европа рано или поздно начнет отказываться от поставок вооружений, так как для нее такие действия несут огромный экономический урон. Как отметил лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, США разбогатеют на конфликте на Украине, однако для Европы поддержка Владимира Зеленского обернется «суицидом».
«Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США!» — написал Филиппо на своей странице в Twitter.
По мнению Филиппо, Вашингтон пролоббировал американские интересы среди европейских лидеров и сделал их «активными соучастниками этой бойни». В этой связи он призвал европейское сообщество проснуться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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