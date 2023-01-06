«Разрушения и жертвы»: На Украину едет новая партия немецкого вооружения

«Особо циничным выглядит принятие (решения – ред. НСН) накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что та скорость, с которой был согласован конфронтационный шаг, не оставляет сомнений, что на его осуществление в Берлине пошли в том числе «под серьезным давлением Вашингтона, действуя в соответствии с разрушительной логикой трансатлантической солидарности». Там указали, что решение Берлина о поставке киевскому режиму тяжелых вооружений самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений.

По словам представителей ведомства, накачка Киева летальными вооружениями и тяжелой боевой техникой – это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом «исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».